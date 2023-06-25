鹿港國際龍舟錦標賽疫後3年終復辦　中彰投3縣市開幕友誼賽揭序幕

▲南投副縣長王瑞德率隊參加「2023鹿港慶端陽-國際龍舟錦標賽」。（圖／南投縣政府提供，下同）

記者高堂堯／南投報導

因疫情睽違3年的「鹿港慶端陽系列活動-國際龍舟錦標賽」，端午節當天在福鹿水道盛大開幕，各隊將士用命，經激烈競逐，最終比賽結果為第一名台中市政府、第二名彰化縣政府、第三名藝人隊、第四名南投縣政府。

南投縣政府指出，該項賽事是台灣「觀光年曆」中國際級的賽事，也是全國最具特色的慶典活動之一；22日當天由彰化縣長王惠美主持，南投縣副縣長王瑞德、台中市副市長王育敏率隊參加，也邀請諾魯共和國、新加坡、菲律賓等多個國家的大使與代表及外交部中部辦公室翁瑛敏處長等共襄盛舉，還有「鹿港小鎮光影藝術節」、「鹿港溪河岸綠地音樂會」、「鹿港人文小旅行」、「魯班公宴」、「萬粽矚目嘉年華」、「特色伴手禮暨農特產品市集」等多樣精彩活動。

王惠美致詞表示，這幾年鹿港國際龍舟賽受到疫情影響停辦，睽違3年後以夜間龍舟賽方式重磅回歸，一連三天在福鹿溪畔熱鬧展開；今年共98支隊伍報名參賽，包含6支國際組隊伍、約2500名選手同場較勁，開幕典禮當日則邀請南投、台中2縣市政府、彰化縣議會、彰化縣鄉鎮市長及村里長聯隊進行友誼賽。

王瑞德說，希望藉此競賽增進中彰投縣市默契，發揮合作共榮精神，中部治理平台就好像這次友誼賽，名次不重要，重要的是共同參與，期許未來透過合作共同為中彰投民眾謀求更大福祉；王育敏也表示，這項比賽融合保存慶端陽傳統文化、提倡全民運動及促進國際交流，相當有意義。