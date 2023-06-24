竹北氣爆列他字案偵辦　檢察官證實：指示警方蒐證中

▲竹北氣爆案民眾損失慘重，檢察官已指示警方蒐證，以他字案進行偵辦。（圖／記者陳凱力翻攝）
記者陳凱力／新竹報導
新竹縣竹北地區今日上午發生嚴重氣爆，除了第一時間受影響的六個里外，下午後湖口地區也傳出瓦斯外洩的情形發生。新竹地檢署下午也表示，將氣爆案列他字案偵辦。
新竹地檢署表示，今日氣爆發生後，地檢署立即指示竹北警分局蒐集發生氣爆原因的相關資訊，並分他字案由檢察官依法偵辦。
▲竹北氣爆案民眾損失慘重，檢察官已指示警方蒐證，以他字案進行偵辦。（圖／記者陳凱力翻攝）
記者陳凱力／新竹報導
新竹縣竹北地區今日上午發生嚴重氣爆，除了第一時間受影響的六個里外，下午後湖口地區也傳出瓦斯外洩的情形發生。新竹地檢署下午也表示，將氣爆案列他字案偵辦。
新竹地檢署表示，今日氣爆發生後，地檢署立即指示竹北警分局蒐集發生氣爆原因的相關資訊，並分他字案由檢察官依法偵辦。
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