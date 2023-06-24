竹北氣爆列他字案偵辦　檢察官證實：指示警方蒐證中

新竹縣竹北地區今日上午發生一起嚴重氣爆，造成1戶民宅氣爆、15戶民宅火警、12戶民宅瓦斯洩漏，其中最嚴重的是一名16歲的少年，全身將近90%燒燙傷，目前還在加護病房搶救中。下午四點，新竹瓦斯公司已恢復全面供氣，但民眾還是非常擔心，尤其窗外陸續還有消防車的聲音傳來，可說是人心惶惶。