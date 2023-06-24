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社會 社會焦點 保障人權

竹北16歲傷者是護專學生！全身「91％燒燙傷」搶救當中

記者柯振中／綜合報導

新竹縣竹北市24日發生氣爆事件，16歲陳姓少年全身91％燒燙傷，目前尚未脫離險境。後續經過調查，這名少年是桃園新生醫專的學生，平時在校認真，與同儕相處融洽，突然遭遇意外，讓師生感到難以置信。

▲▼竹北爆炸 。（圖／記者陸運陞翻攝）

▲16歲陳姓少年在竹北氣爆中受重傷，全身91％燒燙傷。（圖／記者陸運陞翻攝）

回顧這起案件，竹北市因瓦斯加壓站壓力異常，有多處民宅24日上午發生火警、瓦斯外洩，消防局的電話也因此被打爆，而中正東路的住宅大樓更是因此發生氣爆，總共造成6人輕重傷。

其中傷勢最為嚴重的，是16歲的陳姓少年，全身有91％為1、2度燒燙傷，目前正在林口長庚醫院搶救當中，雖然生命跡象穩定，但還沒有脫離險境。

▲▼竹北爆炸 。（圖／記者陸運陞翻攝）

▲恐怖的氣爆意外造成6人受傷，其中陳姓少年傷勢最重。（圖／記者陸運陞翻攝）

事後經過調查，原來陳姓少年是桃園一處醫專的學生，平時在校認真向學，且與同儕之間的關係十分融洽，如今遭遇了意外，讓師生都感到十分不捨，校方也盡力協助家屬處理事宜。

此外，根據《自由時報》報導，陳姓少年的母親也是醫護人員，得知兒子受到如此嚴重的傷害，心中相當難過，只希望外界能夠一起集氣、祝兒子度過難關，但也不希望太多打擾。

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