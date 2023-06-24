台中鷹架倒塌砸6車！她到場一看「快哭了」　市府開罰勒令停工

記者游瓊華／台中報導

台中市南區建國南路與德吉街口今天下午發生一完工的建築工地鷹架整片倒塌事件，鷹架從天而降，停在路邊停車格的整排汽車都衰被砸到。一名女車主接獲通知趕到現場差點哭出來，向媒體表示車子開沒多久，且「第一次停在這個位子」，沒想到就被鷹架砸到，真的傻眼。市府都發局也趕到現場，勒令工地停工，之後視情況開罰，最高可罰9萬元。

▲一名女車主到場發現愛車被砸，差點哭出來。（圖／記者游瓊華翻攝）



事件發生後，警方趕緊通知車主到現場，許多人到場看到愛車被掉落的鷹架覆蓋，驚訝地說不出話來，也有人表示，好險車內當時沒人。

▲二樓鷹架突然整片坍塌，停在路邊停車格上的整排轎車慘遭波及。（圖／市府提供）



台中市都發局表示，該建案係領有109中都建字第01955號建造執照，為地上15層地下3層建築工地，目前大樓結構體已經完工，正在進行鷹架拆除作業，今天正在進行2層樓部分鷹架拆除作業，疑似強風因素，結果鷹架倒塌，壓到路邊停車格停放車輛，警察局派員至現場處理，後續工地將會與車主協商賠償事宜。

都發局表示，本案將依違反建築法第63條規定建築物施工場所應有維護安全、防範危險之適當設備或設施，依同法第89條裁處1萬8000元到9萬元罰鍰併勒令停工。後續復工施工計畫需一併檢附安全防護計畫，報都發局同意後方准復工。