「天空眨眼睛」睽違15年再度報到　天文迷搶拍紀錄夜空景象

▲▼ 蘭潭國小端午節為嘉義市打卡拍下火星與金星22日當天「合月」，恰似天空微笑眨眼。（圖／嘉義市政府提供）

翁伊森／嘉義報導

端午佳節全台各地天氣晴朗，難得一見的天文景象「天空眨眼睛」睽違15年再度報到，火星與金星22日當天「合月」，恰似天空微笑眨眼，吸引天文迷搶拍。嘉義市天文協會的天文愛好者，分別於嘉義市東區與西區看見合月，並留下清楚的記錄，拍下這難得的一刻。

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嘉義市立蘭潭國小以天文觀測為校本課程，發展出一系列特色課程，昨日也共襄盛舉，於校內天文台紀錄，透過社群媒體分享給社會大眾。校長邱榮輝表示，近日火星與金星在夜空中均清晰可見，兩者恰好於端午節當天日落「合月」，只要抬頭往西方低空望去就能直接觀測到天空中閃爍的「啾咪」笑臉。這次「眨眼」天象只發生在昨日日落後，蘭潭國小利用校內天文台紀錄，由於星體間距離太遠，無法用望遠鏡主鏡同框捕捉下這場難得一遇的天文奇景，仍用手機與監視器畫面，為嘉義市夜空中清晰的迷人笑臉留下見證；同時，也以望遠鏡與導星鏡，記錄下美麗的月亮。

▲▼ 蘭潭國小端午節天文學習透過實作及錄製節目導入新科技及新媒體。（圖／嘉義市政府提供）

邱榮輝校長表示，蘭潭國小的天文課程希望能帶孩子看見，天文的學習就在生活中，為迎接端午節前後的天文景象，也規劃了一系列課程。如在夏至當天引導學生觀測「立竿不見影」，讓學生透過實作感受太陽與地球相對位置光影變化。此外，更結合多媒體開設Podcast頻導，師生在學校的《蘭潭好聲音》錄音室錄製的「天文說書客」單元，內容精彩有深度，近日更受邀至嘉樂電台參與「天文KnowIdea」第三季的節目錄製。期待結合科技與新媒體讓天文知識傳播得更廣，也透過生活中的觀測，啟發孩子們向浩瀚天際與未來探索的熱情。