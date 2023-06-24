　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

「天空眨眼睛」睽違15年再度報到　天文迷搶拍紀錄夜空景象

▲▼ 蘭潭國小端午節為嘉義市打卡留下睽違15年夜空「啾咪」美照 。（圖／嘉義市政府提供）

▲▼ 蘭潭國小端午節為嘉義市打卡拍下火星與金星22日當天「合月」，恰似天空微笑眨眼。（圖／嘉義市政府提供）

翁伊森／嘉義報導

端午佳節全台各地天氣晴朗，難得一見的天文景象「天空眨眼睛」睽違15年再度報到，火星與金星22日當天「合月」，恰似天空微笑眨眼，吸引天文迷搶拍。嘉義市天文協會的天文愛好者，分別於嘉義市東區與西區看見合月，並留下清楚的記錄，拍下這難得的一刻。

▲▼ 蘭潭國小端午節為嘉義市打卡留下睽違15年夜空「啾咪」美照 。（圖／嘉義市政府提供）

[廣告]請繼續往下閱讀...

嘉義市立蘭潭國小以天文觀測為校本課程，發展出一系列特色課程，昨日也共襄盛舉，於校內天文台紀錄，透過社群媒體分享給社會大眾。校長邱榮輝表示，近日火星與金星在夜空中均清晰可見，兩者恰好於端午節當天日落「合月」，只要抬頭往西方低空望去就能直接觀測到天空中閃爍的「啾咪」笑臉。這次「眨眼」天象只發生在昨日日落後，蘭潭國小利用校內天文台紀錄，由於星體間距離太遠，無法用望遠鏡主鏡同框捕捉下這場難得一遇的天文奇景，仍用手機與監視器畫面，為嘉義市夜空中清晰的迷人笑臉留下見證；同時，也以望遠鏡與導星鏡，記錄下美麗的月亮。

▲▼ 蘭潭國小端午節為嘉義市打卡留下睽違15年夜空「啾咪」美照 。（圖／嘉義市政府提供）

▲▼ 蘭潭國小端午節天文學習透過實作及錄製節目導入新科技及新媒體。（圖／嘉義市政府提供）

邱榮輝校長表示，蘭潭國小的天文課程希望能帶孩子看見，天文的學習就在生活中，為迎接端午節前後的天文景象，也規劃了一系列課程。如在夏至當天引導學生觀測「立竿不見影」，讓學生透過實作感受太陽與地球相對位置光影變化。此外，更結合多媒體開設Podcast頻導，師生在學校的《蘭潭好聲音》錄音室錄製的「天文說書客」單元，內容精彩有深度，近日更受邀至嘉樂電台參與「天文KnowIdea」第三季的節目錄製。期待結合科技與新媒體讓天文知識傳播得更廣，也透過生活中的觀測，啟發孩子們向浩瀚天際與未來探索的熱情。

▲▼ 蘭潭國小端午節為嘉義市打卡留下睽違15年夜空「啾咪」美照 。（圖／嘉義市政府提供）

娛樂大事不漏接！點我手刀加入星光雲LINE好友

掌握男神、女神最新消息，點我加入星光雲LINE好友

ET快訊
被姪子開車輾斃！　女慘死現場畫面曝光
快訊／澤倫斯基最新聲明！
炎亞綸2個月前才「幫耀樂宣傳」　IG限動曝光！網驚：太可疑
超商浩克情緒失控！　新婚妻出手打他3耳光
超商浩克台中摩鐵怒砸！警獲報「認出是他」　現場增援至13警力
大批俄軍放下武器投降！　「拒絕對抗」瓦格納
快訊／超商浩克摩鐵失控　影片曝光！

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

「天空眨眼睛」睽違15年再度報到　天文迷搶拍紀錄夜空景象

炎亞綸2個月前才「幫耀樂宣傳公演」　IG限動曝光！網驚：太可疑

明天收假日「半個台灣午後有雨」　下周末2地區水氣增雨更多

90師生不滿遭廢校　星光實驗學校26日移至市府上最後一課

媽媽拜地基主「擲嘸聖筊」！兒一瞄供桌秒懂：妳少做1件事

跟著皇帝去旅行！故宮攜手奉天宮數位體驗展　好逛好拍免費入場

快訊／雨勢升級！雙北等「10縣市豪大雨特報」　大雷雨襲5縣市

「新北城市藝術節」7月首度登場！結合高空走繩、跑酷、街舞表演

快訊／中台灣迎雨彈！大雷雨襲3縣市　警戒區域一次看

快訊／國道新竹湖口服務區停電！民眾摸黑用餐　冷氣全停擺

IVE桃機爆衝突「經紀人推台灣記者」　藝人面前吵架：讓開！

廖峻遭控性侵：借10萬是幫她！　現身警局報案「我一定要告」

確定了！大學讀3年當兵1年　9月正式上路「女生不適用」

舒華傳授外向撇步「向錢看！」　曝高中穿短裙被罰：很老土欸

瘦子喊告！遭匿名爆料指控　葛斯齊撇責：僅是採訪提問

阿堂鹹粥商標狂砍價沒人要！　老闆父子欠錢「偷渡」被抓包

泰坦號遇「災難性爆炸」　海底殘骸證實5人全罹難

俊昊才說「不是我的菜」秒打臉　潤娥散發女神光芒...看傻惹

煮湯滿眼期待等男友評價　被回「幹嘛煮」她秒變臉

戲精鸚鵡哭腔頻喊「好痛」　啜泣+無辜臉...網笑：影后

「天空眨眼睛」睽違15年再度報到　天文迷搶拍紀錄夜空景象

炎亞綸2個月前才「幫耀樂宣傳公演」　IG限動曝光！網驚：太可疑

明天收假日「半個台灣午後有雨」　下周末2地區水氣增雨更多

90師生不滿遭廢校　星光實驗學校26日移至市府上最後一課

媽媽拜地基主「擲嘸聖筊」！兒一瞄供桌秒懂：妳少做1件事

跟著皇帝去旅行！故宮攜手奉天宮數位體驗展　好逛好拍免費入場

快訊／雨勢升級！雙北等「10縣市豪大雨特報」　大雷雨襲5縣市

「新北城市藝術節」7月首度登場！結合高空走繩、跑酷、街舞表演

快訊／中台灣迎雨彈！大雷雨襲3縣市　警戒區域一次看

快訊／國道新竹湖口服務區停電！民眾摸黑用餐　冷氣全停擺

今日·今日-2023今日畫會畫展　台東藝文中心展出

陳喬恩公開「快速減重」消腫食譜！　照吃2個月狂瘦23公斤

「泰國美少女」無緣決賽　媽媽一起來台高顏質宛如姊妹

端午連假返鄉旅遊人潮增　籲做好防蚊措施避免蚊蟲叮咬

太妍來台唱到嗓子啞掉！自責「表現不好」道歉：好難過，對不起

回應普丁叛國指控！瓦格納首腦稱「完全錯誤」：我是愛國者　絕不投降

不斷更新／陳俊秀長打發威！曾總2次挑戰成功　樂天4上2比0領先

「天空眨眼睛」睽違15年再度報到　天文迷搶拍紀錄夜空景象

端午連假嘉義文化夜市人潮曝　不想人擠人可來這些地方悠遊

快訊／澤倫斯基最新聲明：俄國利用宣傳掩蓋愚蠢　現在無法再掩蓋

新娘身後偷牽正妹！他廁所出來抓包　秒拍照PO上網...真相讓本人氣炸XD

生活熱門新聞

地基主不是在廚房拜！專家曝「供品改放1處」

一劑4900萬台幣！　「全球最貴藥劑」8月納保

女友上國道想拉屎！一舉動讓他決定娶了

3年讀大學1年當兵　教部：9月正式啟動「女學生不適用」

大雷雨開炸2縣市！連轟1小時

圓山飯店天花板坍塌！金龍噴泉遭砸斷

「超巨型機車待轉區」地點曝光　當地人揭原因

Metoo「爆到今天誰最噁？」網一致點名他

高中病毒畢旅145人染疫　家長喊停課

Metoo還有大咖名嘴未爆！王瑞德點名4人「勁爆線索曝光」

馬路驚見「半甲純潔巨人」　目擊者傻：好大

為150元賣人格！客人在雪花冰塞蟲求退費

雨區擴大！7縣市豪大雨特報

午後雷雨來了！氣象局發大雨特報

更多熱門

相關新聞

快抬頭！夜空在眨眼(⇀‿ಠ）火、金星今晚合月

快抬頭！夜空在眨眼(⇀‿ಠ）火、金星今晚合月

台北市立天文科學教育館表示，6月22日是金星與火星同一天合月傍晚往西邊低空一瞧，配合上眉月就像是一張臉在對著你眨眼睛，上一次有類似現象發生於15年前的12月。

蘭潭國小天文課　觀察地球光影變化

蘭潭國小天文課　觀察地球光影變化

赤臘角機場出現「兩個太陽」奇觀 港天文台專家：未曾見過

赤臘角機場出現「兩個太陽」奇觀 港天文台專家：未曾見過

天文旅遊品味茶香花香咖啡香

天文旅遊品味茶香花香咖啡香

花蓮天文旅遊　賞星找柿染靈感

花蓮天文旅遊　賞星找柿染靈感

關鍵字：

蘭潭國小天文

讀者迴響

熱門新聞

NONO結婚證書一簽就變了

黃子佼爆「吳姍儒假面逼哭大鶴」黑料！

再爆演藝圈大哥車內侵犯！愛莉莎莎認「是未爆彈」　

超商浩克又怒了　與新婚妻住台中摩鐵大吵

地基主不是在廚房拜！專家曝「供品改放1處」

NONO搞失蹤！朱海君昔捧孕肚心碎淚崩

NONO曾爆和AV女優一夜情！她認證「尺寸驚人」

一劑4900萬台幣！　「全球最貴藥劑」8月納保

女友上國道想拉屎！一舉動讓他決定娶了

陪睡換冠軍結果變倒數？健身女模脫鞋砸裁判

誣陷女網紅崩潰關臉書指對方要求！廖峻兒子怒曝「私下LINE對話」鐵證

山區遇「大眼扁扁蛇」偽裝成藤蔓

NONO「突進廚房示愛」害她受傷

誰能替代黃子佼？　網友推5藝人

交往黃子佼早大方承認？　陶晶瑩回嗆小S洩關鍵對話

更多

最夯影音

更多
IVE桃機爆衝突「經紀人推台灣記者」　藝人面前吵架：讓開！

IVE桃機爆衝突「經紀人推台灣記者」　藝人面前吵架：讓開！
廖峻遭控性侵：借10萬是幫她！　現身警局報案「我一定要告」

廖峻遭控性侵：借10萬是幫她！　現身警局報案「我一定要告」

確定了！大學讀3年當兵1年　9月正式上路「女生不適用」

確定了！大學讀3年當兵1年　9月正式上路「女生不適用」

舒華傳授外向撇步「向錢看！」　曝高中穿短裙被罰：很老土欸

舒華傳授外向撇步「向錢看！」　曝高中穿短裙被罰：很老土欸

瘦子喊告！遭匿名爆料指控　葛斯齊撇責：僅是採訪提問

瘦子喊告！遭匿名爆料指控　葛斯齊撇責：僅是採訪提問

熱門快報

《豈有此呂》主播張齡予來囉!

《豈有此呂》主播張齡予來囉!

美女主播張齡予也遇過各種性騷擾，在自家飯店內幫忙，被噁問「有沒有那個？」

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

滿額抽小米掃地機器人!

滿額抽小米掃地機器人!

還有西堤4人餐券等你抽!

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面