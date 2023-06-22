嘉義蘭潭國小天文課程　夏至觀察地球光影變化

▲▼ 蘭潭國小帶孩子夏至觀察立竿不見影 。（圖／嘉義市政府提供）

記者翁伊森／嘉義報導

蘭潭國小師生6月21日夏至當天一起觀察太陽照射下的影子，透過實際的觀察體驗活動，讓孩子看見大自然的現象，也更能體會老師上課所講的太陽直射情形。

中午11點50分孩子們集合在大草坪上等待，準備了許多觀測影子的工具，這時剛好一片烏雲太陽擋住了，陽光微弱，有人說：「沒有太陽怎麼辦？」孩子們只能觀察不是很清楚的影子，但當陽光綻放時，孩子們同時發出「哇」的讚嘆聲音，開始觀察起影子，有孩子說：「奇怪，太陽出來了，可是怎麼還是沒有影子呢？」

曾筱茜同學說，今天很特別！有太陽沒有影子很特別！因為一般來說影子是不會離身的，現在就是看不到。」一旁興高彩烈的陳亮碩同學說：「很少會看到這種狀況，一年只會發生一次。

夏至這一天，太陽會直射北回歸線，而嘉義地區就在有北回歸線經過，是最適合觀測太陽直射北回歸線現象的地區。今天參與觀測的侯權宸同學說：「很有趣！而且每年只有一次這樣的機會，能看不到影子，其他時間至少都會看到一點點，今天非常幸運，可以看到這個現象。」

蘭潭國小邱榮輝校長說，蘭潭國小的天文課程希望能帶孩子看見，天文的學習就在生活中，而夏至這天是看見太陽與地球相對位置光影變化的最佳時機，相信經過這次的觀察，孩子們一定會對於課本中提到夏至太陽直射北回歸線的現象，有更深一層的理解。姜吉翔同學說：「因為難得可以看到立竿不見影的現象，我覺得很好，尤其在這間校園裡面，還有時間可以讓我們來觀察，我覺得很棒、很開心！」