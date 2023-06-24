砂石車左轉闖斑馬線＋逆向　民眾驚呼「太誇張」...3違規罰金曝

記者邱中岳／台北報導

北市北投區東華街、石牌路口，在22日下午被行車記錄器拍下，1台砂石車為了開進工地，當場違規逆向；車主直接在網路上公布影片，並且當場直呼「你違規啦」，連過馬路的行人都覺得傻眼。警方事後查出，砂石車確實違規左轉又逆向，立刻按照相關違規罰則開鍘。

警方調查，網路臉書社群《我是石牌人》中，有民眾將行車記錄器影像上傳，且寫下22日下午在東華街、石牌路口，石牌捷運站附近等紅燈，卻遇到誇張砂石車駕駛，為了讓自己能開進工地，竟然直接違規逆向，特別提醒民眾要小心。

▲砂石車當街違規，民眾拍下過程驚呼「太誇張」，警開罰5400元。（圖／記者邱中岳翻攝）

影片中發現，當時過馬路人車眾多，砂石車竟然慢慢的左轉往前，不顧正在穿越斑馬線的行人，直接闖了過去，讓車上駕駛、乘客直接按喇叭示警並大喊「太誇張了吧，你違規了」，路過行人也都相當傻眼盯著砂石車開過去的方向。

北投警分局經查處，該車輛係於石牌路2段迴轉，係違反《道路交通管理處罰條例》第49條第3款，在禁止左轉路段迴車、第44條第2項不禮讓行人、第45條1項1款，不按遵行方向行駛等3項違規項目。

▲砂石車在石牌捷運站附近，人車眾多時違規左轉，當時路過民眾紛紛嚇傻。（圖／畫面翻攝臉書社群《我是石牌人》）

北投分局也將各開罰不禮讓行人新台幣3600元、不按遵行之方向行駛新台幣900元、禁止左轉路段迴車新台幣900元，共計5400元罰鍰。

另駕駛於人車交織複雜往來之道路危險駕駛行為，是否涉及公共危險罪，將通知駕駛到案後函請地檢署偵辦。