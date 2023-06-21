成群失聯移工竟在分局旁工地打工！　南警一網成擒

▲台南市警永康分局旁工地一輛廂型車，20日下午被查獲車上有5名失聯移工，警方逮捕帶返所偵辦，並依法解送台南專勤隊遣返。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市警永康分局旁工地一輛廂型車，20日下午於遭警方查獲，車內搭載多名失聯移工，員警以多部巡邏汽機車將廂型車團團包圍，成功將車內5名失聯移工逮捕帶返所偵辦，並依法解送台南專勤隊遣返。

永康分局周遭有多處建地施工，許多工地小包商會節省成本，而雇用非法的失聯移工，警方經民眾檢舉，積極探查及多日比對，鎖定一輛搭載多名失聯移工的廂型車進出工地，一發現該輛廂型車出現於轄區內，大橋派出所所長王棋賝及警員陳暐承、吳柏諺等8員，立即出動多部巡邏汽機車，將該部廂型車團團包圍，不讓失聯移工有任何脫逃的機會。

而在警方緝捕該車時，該廂型車內移工意圖逃逸。員警鑑於以往查緝經驗，失聯移工為免被遣返，都會做困獸之鬥，當下為避免波及路過民眾遭受到危害，員警立即強力破窗威嚇並控制現場，後續將5名失聯移工帶返所偵辦移送移民署台南專勤隊辦理收容、遣返，另攔阻地點恰巧在分局旁，逃逸移工孰不知工地附近就是警察分局，還敢在該處出入工作，實在倒霉！

永康分局長甘炎民表示，本案積極查緝非法失聯移工，在保障員警及路過民眾的安全下以優勢警力將現場迅速掌控，員警充分展現默契，更難能可貴的是，本案大橋派出所警員陳暐承，甫錄取中央警察大學2023年學士班二年制技術系刑事警察學系，將於8月份入學，但基於工作使命及同袍情誼，仍一馬當先身先士卒，大橋派出所員警合力積極查緝精神，殊值嘉勉。