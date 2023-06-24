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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

楊植斗疑葉元之幫對手造勢　苗博雅緩頰：他效忠國民黨有目共睹

▲▼羅智強、苗博雅。（圖／記者林敬旻、李毓康攝）

▲羅智強、苗博雅。（圖／記者林敬旻、李毓康攝）

記者詹宜庭／台北報導

新北市議員葉元之日前直播專訪北市議員、立委參選人苗博雅，引發同選區的國民黨立委參選人羅智強子弟兵、台北市議員楊植斗質疑是幫忙造勢，更反批「考慮直播專訪葉元之的對手羅致政。」對此，苗博雅回應，葉元之長期奮力為國民黨辯護，效忠國民黨有目共睹，「葉元之訪問我，沒說要支持我，還對我拋出很多尖銳問題，是幫羅智強拷問我，怎麼會是幫我造勢？」

苗博雅透過臉書發文表示，她接到媒體電話後才發現，葉元之因為星期四早上直播專訪她，竟被羅智強陣營批評，最後葉元之公開道歉，宣示對羅智強效忠。

「真是出乎意料，沒想到一次單純的時事訪問，會引發羅智強陣營不悅，覺得有點歹勢，但沒有這麼嚴重，大家不要因為我吵起來啦！葉元之訪問我，不等於他支持我，有什麼好生氣呢？」苗博雅認為，政治不外乎人性，藍綠立場不該凌駕是非黑白，台灣人民有藍綠白各種顏色，也有人與人之間的友情及親情，雖然顏色立場不同，但飯還是要吃，日子還是要過，家人還是要顧，朋友還是要交，還是可以聊天和理性論政，這就是台灣人民的日常。

苗博雅透露，她跟葉元之經常在政論節目同台，雖然立場南轅北轍，還是可以理性交換意見，更何況，葉元之長期奮力為國民黨辯護，即便國民黨總統參選人侯友宜民調排名第三也不離不棄，沒有另找母雞，葉元之效忠國民黨有目共睹，「葉元之訪問我，沒說要支持我，還對我拋出很多尖銳問題，是幫羅智強拷問我，怎麼會是幫我造勢？」

苗博雅提及，自從她宣布參選後，羅智強動作頻頻，感覺壓力很大，但其實不用這麼緊張，政治不要這樣劍拔弩張，藍軍的朋友也不要苛責葉元之，因為他是正藍軍，效忠國民黨、支持羅智強毫無疑問，呼籲不要加深藍綠之間的鴻溝，不要加高藍綠的高牆，不同政黨之間，多點對話、少點對抗，對台灣更好。

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