被爆性騷擾男記者摳手心　 鄭正鈐回應：子虛烏有！不排除提告

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記者詹宜庭／台北報導

國民黨21日公布4件性騷案簽結，不過，其中一名受害者學長楊律師發文指控，受害者向國民黨申訴後，僅獲一份「事件說明」且並未簽字，但國民黨卻發新聞稿稱「雙方同意到此為止」，開轟「這真的是超完美吃案」，更點名性騷嫌疑人就是國民黨立委鄭正鈐。對此，鄭正鈐24日回應，該指控根本子虛烏有，沒有性騷擾的事情，如果對方繼續不實指控，那他們就會提起訴訟。

鄭正鈐今日受訪時表示，黨中央是否有吃案要去問黨中央，不過針對他個人涉嫌性騷擾部分，黨中央有向他調查當天情況，而他也據實回應。鄭正鈐進一步說，那天是黨團的媒體餐敘，他們跟所有的媒體都握了手，來的時候握手，走的時候也握手，「所以我也不曉得情況是怎麼樣，黨部也沒有跟我說是哪位記者」，所以他到目前為止都不知道受害記者是誰。

對於媒體問及，黨中央稱此案「到此為止」說法是否正確？鄭正鈐回應，他不太理解黨中央處理的狀態是如何，不過他能回應的都回應了，對方律師也都將黨中央的回應公布出來，而他認為黨中央的書面資料已寫得非常清楚，該律師指控根本子虛烏有，「沒有性騷擾的事情。」

至於後續是否會提告，鄭正鈐說明，如果對方繼續不實指控，做不實的政治操作，那他們就會提起訴訟，可是到目前為止他們也不知道是哪位記者，所以也不知道要如何提告。

鄭正鈐也強調，就他個人來說，這真的是子虛烏有的事情，指控完全是不實指控，「坦白說，握手我也握了幾十年了，也都從來沒有發生過這樣的事情，在座記者也都跟我握過手，所以我完全不能夠理解。」

另根據《中時新聞網》報導，國民黨表示，接獲此申訴案件後，國民黨立即詢問雙方當事人，雙方的說法有顯著落差。在此情況下，本黨將雙方說法紀錄存查，並告誡該立委對於不管男性或女性的互動都勿讓對方有被騷擾的感受，強調調查過程都與雙方保持聯繫，絕無吃案。

國民黨指出，若申訴人有新事證或證人有助還原當時現場，本黨必再啟調查程序，也支持當事人向警察、司法機關申訴，由司法來調查確定當時的真相，維護當事人權益。