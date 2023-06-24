監院調查余正煌洩密案　羅智強宣布：下週一上午9時檢舉高涌誠

▲羅智強。（圖／記者李毓康攝）



記者詹宜庭／台北報導

監察院近期調查提告前新竹市長林智堅論文抄襲的調查局新竹市站調查官余正煌，被外界認為是對林智堅論文抄襲案「秋後算帳」。不過，調查該案監察委員高涌誠卻回應，「與林智堅論文案無關，均合理行使監察權」，引發國民黨立委參選人羅智強24日開嗆「政治追殺」，並預告他將在下週一上午九點赴監察院檢舉高涌誠濫用監察委員職權。

對於監察院調查余正煌舊案，高涌誠表示，該案是關於余正煌在調查局執行公務時，涉及其職務相關的調查案件，與林智堅論文案無關也非單獨立案，是監院數件調查局案件中的一案，均合理行使監察權，無政治動機。

羅智強今日透過臉書發文痛批，高涌誠大砲打小鳥，要調查余正煌的洩密舊案，但調查局政風早已結案，質疑「這不是政治清算，什麼是政治清算？這不是政治追殺，什麼是政治追殺？」

羅智強認為，高涌誠就是替林智堅和民進黨整肅余正煌，並藉此警告其他的基層公務員，敢不聽話、敢和民進黨做對，就會和余正煌落得一樣的下場，開轟「這種為了政治目的清算基層公務員的監察委員，根本就是民主最大的毒瘤！」因此，羅智強宣布，下週一上午九點，他將赴監察院檢舉高涌誠濫用監察委員職權，要求監察院調查自清，他要看看，監察院面對自家人，打算如何護航。

同時，羅智強也喊話監察院，這不會是他最後一個告發的案子，既然監察院放著民進黨政「腐」一堆弊案不管，可以閒到去清算基層公務員，那他就來幫監察院找他們真正該做的事情，「未來我不排除每周、甚至每天，都去監察院告發民進黨的貪腐弊案。如果大家還在乎民主，全民都必須當余正煌的後盾。」