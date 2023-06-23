逗陣來新北遊商圈　體驗4大主題嗨翻到年底

▲今年總共核定補助22個商圈，商圈活動主題多元。（圖／九份商圈提供）

記者郭世賢／新北報導

新北商圈擁有多元的文化及歷史，各商圈紛紛祭出活動迎商機，三峽老街結合行動支付，推出「粽情老街滿百送50快閃活動」，消費享雙重優惠，「鶯歌藝術陶瓷系列-陶藝人生 樂活饗宴」，邀請參加捏陶體驗，及消費滿千拿祈福陶片；坪林商圈以「坪林包種春茶遊」，帶領遊客認識茶的故鄉；手提紅燈籠漫遊九份商圈美景，體驗山城風華。

經發局長何怡明表示，新北市自2020年起以「活絡新北市商圈振興補助計畫」，引導商圈串聯當地元素及商家，自主辦理各商圈特色活動，截至2022年帶動約2億8730萬元商機。今年共有22個商圈提出補助計畫，包含在地文化體驗活動、特色文化輕旅行、傳統技藝體驗活動、消費抽獎活動等4大主題活動。各商圈活動已於6月份陸續起跑，歡迎大家來挖掘新北之美，體驗新北所蘊含的特色人文。

▲坪林商圈「坪林包種春茶遊」，品嘗坪林頭等茶及參觀坪林茶博館。（圖／坪林商圈協會提供）

何怡明說，三峽老街推出「粽情老街滿百送50快閃活動」，即日起到7月2日期間，至張貼活動標章的店家消費滿100元即可獲得50元店家抵用券，每家推出限量10份抵用券，另使用店家指定行動支付還可獲得回饋點數；鶯歌商圈即日起日到25日舉辦「鶯歌藝術陶瓷系列-陶藝人生 樂活饗宴」，現場有在地陶瓷製品市集、10元商品競標活動等。

另外，坪林商圈7月1日至23日每週六、日推出「坪林包種春茶遊」，帶領遊客品嚐坪林頭等茶及參觀坪林茶博館，凡報名活動即可獲得浮生綠茶席、坪林有聲導覽地圖、坪林茶業博物館門票等專屬好禮。「九份紅燈籠祭」獲2023美國繆思創意獎殊榮，商圈延續熱潮將於7月12日前每周五、六、日晚上辦理「風華九份·提燈漫遊」，由在地文史工作者帶領大家提著燈籠找尋九份故事，活動期間於九份租借及購買旗袍，即贈送復刻版「九份古仔燈」。

經發局表示，各商圈活動除了推出豐富有趣的活動外，也搭配打卡或消費滿額贈優惠，希望能夠吸引更多的人潮並提升消費。更多活動資訊詳洽「新北市經發局」官網或「來趣新北金發局」臉書查詢。

▲石碇商圈於7月15日舉辦「鱷魚變裝踩街活動」。（圖／石碇商圈協會提供）