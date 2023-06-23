國中家長看過來！升學選填志願　專家建議停看聽三招

▲對於國中升學選填志願，專家建議停看聽三招，圖為新北專屬國際技職領袖人才計畫。（圖／新北教育局提供）

記者許敏溶／台北報導

112學年度國中升學選填志願到6月29日，專家建議以「停看聽」三招，讓孩子選所愛、適性發展，「停」：選擇前先停下來，協助孩子做好自我覺察、生涯覺察、探索與進路選擇；「看」：看看學校特色；「聽」：傾聽孩子的聲音及意願。

國中升學選填志願到下周四（29日），新北市十二年國民基本教育宣導團員、泰山高中校長孔令文，則是提出「停、看、聽」三招，孔令文表示，親子可參考新北市國中學生的生涯輔導紀錄手冊，其中記載孩子學習軌跡，包含各項心理測驗、學習表現及特殊表現、生涯統整面面觀、生涯發展規劃書及學生生涯發展歷程等，有助於瞭解發展潛能，同時可以至新北市高中職線上博覽會查看學校特色。

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樟樹國際實中校長、全國唯一技職雙語師資輔諮團團長陳浩然則表示，新北市全面推動公私立技高雙聯學制，提供每年5萬元助學金，參加技藝技能競賽得獎前三名學生，還可以公費至美國、澳洲及日本國際見學；另有新北專屬國際技職領袖人才計畫，每次提供30個公費名額至美國入班學習等，可說在新北市讀技職是真的有前途。

新北中正國中老師廖捷絲也分享，新北市宣布推出頂尖人才永續百萬獎學金，獎勵今年國中技藝競賽34項賽事前三名學生，凡是就讀新北學校每人加碼一萬元，再加上原本就有的地就學獎學金最高11萬，總計最高可拿12萬元，鼓勵學生能選擇所愛，不只可獲得獎學金，還能擁有寬廣的人生。

新北教育局長張明文表示，新北市在今年宣布用4年8億經費翻倍投資技職教育，推出全國首部「新北NO.1技職6.0 New Top World世界頂尖人才」技職教育政策白皮書，而新北提供學生優質教育資源，其中首創頂尖群科及創新教育加速器計畫，連續三年共補助上億元經費，讓校校邁向頂尖，更祭出在地就學獎學金，最高可拿12萬元，倘家長對於選填志願還有疑問，新北自6月21日至29日有獨家專屬一對一電話諮詢，歡迎來電為孩子創造未來。

▲國中升學選填志願，專家建議停看聽三招，新北市也提供獨家專屬一對一電話諮詢。（圖／新北教育局提供）