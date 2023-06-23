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清水祖師得道紀念日巡遶境　淡水眾宮廟參贊庇佑新北平安

▲清水祖師得道紀念日巡遶境 淡水眾宮廟參贊庇佑新北平安。（圖／新北市民政局提供）

▲清水祖師得道紀念日巡遶境。（圖／新北市民政局提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

俗稱「淡水大拜拜」的淡水清水巖清水祖師遶境，今（23日）舉行消災祈福日巡遶境活動，新北市民政局長柯慶忠特地前往參拜祈福，並迎請清水祖師上轎，隨淡水各宮廟及信眾展開祈福遶境。廟方也發送千斤經法會加持的平安餅，讓沿途參拜信眾吃平安。

「淡水大拜拜是上百年歷史的宗教盛會，幾乎淡水地區的廟宇都會來參與」，柯慶忠表示，廟方每年固定於五月初五辦理暗訪，初六則結合境內宮廟藝陣辦理日巡遶境，合力為淡水地區居民消災解厄；百年的宗教慶典早已成為淡水居民心中根深蒂固的堅定信仰，也顯示祖師爺遶境活動有凝聚地方的重要意義，今日前來參拜，祈求在清水祖師爺的庇佑下，新北市合境平安。

▲清水祖師得道紀念日巡遶境 淡水眾宮廟參贊庇佑新北平安。（圖／新北市民政局提供）

▲淡水大拜拜是上百年歷史的宗教盛會，幾乎淡水地區的廟宇都會來參與。

淡水清水巖主任委員黃逢晚表示，整個遶境路線涵蓋大淡水地區，遶境隊伍及持香隨行的信眾綿延6.8公里，隊伍伴隨著舞龍舞獅、神將、八家將、官將首及鼓陣等民俗藝陣，在淡水中山路及中正路等重要路口進行定點式的精彩表演，如淡水南北軒及淡水和義軒北管樂器表演、淡水平安獅及新興獅融合現代與傳統的獅陣等，熱鬧非凡。

黃逢晚說，今年經祖師爺指示，今年兩隊遶境隊伍提早1小時出發，並事先與來參贊的宮廟協商，儘可能不在遶境人群中施放鞭炮，自我約束維護秩序，為這年度盛典留下完美紀錄。

▲清水祖師得道紀念日巡遶境 淡水眾宮廟參贊庇佑新北平安。（圖／新北市民政局提供）

淡水分局表示，為使活動圓滿順利，分局動員近400名警民力編組，投入交通疏導及安全維護工作，全力協助主辦單位及參與宮廟團體平安遶境，不容許任何人趁廟會活動擾亂社會秩序，破壞宮廟神聖信仰，全力守護遶境秩序與民眾安全。

柯慶忠補充，淡水大拜拜傳承百年，代表著淡水在地文化，除了祈福遶境，各宮廟藝陣技藝的相互較勁也十分有看頭，遶境活動更在2013年登錄為新北市民俗類無形文化資產。

▲清水祖師得道紀念日巡遶境 淡水眾宮廟參贊庇佑新北平安。（圖／新北市民政局提供）

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