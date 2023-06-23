▲艾草搭配薄荷泡茶養生飲，氣味清香讓人暑氣全消。（圖／新北市景觀處提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

一年一度的端午節，此時家家戶戶多會利用艾草、菖蒲和榕枝等作為掛飾，一則應景，二則因端午暑氣正熱，可透過艾草等植物的氣味驅趕蚊蟲。新北市政府景觀處表示，艾草是一種多年生草本植物，也是民眾常見的傳統民俗植物，其嫩莖富含精油，搓揉後會散發特殊香氣，故常用於入菜、入藥、染色或驅蚊，端午時節也常與菖蒲、榕枝一同懸掛，有避邪除厄的功用。

▲端午時節搭配艾草養生飲品，口味清新爽口又可解粽子油膩感。

端午時節最應景的植物就屬艾草，作為可食地景的艾草栽培方式簡單，無須強烈日照與肥料，而且極為耐旱，僅需少量有機肥料即可為植物提供必要的養分。容易入門與入手栽種的艾草富含葉綠素及膳食纖維，時值炎炎夏日即將到來，民眾不妨利用艾草，結合薄荷、芳香萬壽菊等香草植物製成清爽沁涼的養生飲品，成分天然又可解吃完粽子後的油膩感，親子一齊動手做、調配成自己喜歡的口味，不僅增進家人歡聚時光，炎炎夏日來上一杯最適合不過。

景觀處長林俊德提醒，端午時節除了規劃室內活動外，也歡迎市民朋友於假期中走出戶外，走訪譬如有現正蓮花花期的板橋區新海人工溼地、雙溪區上林荷花田等，當然亦別錯過市區裡的當季美景，如三峽區北大萬坪公園與板橋區音樂公園也可見金黃一片的阿勃勒與大花紫薇等，也歡迎民眾可透過「賞花快報」FB紛絲專頁瀏覽，即時掌握各項最新花況資訊，同步賞花。

▲容易入門與入手栽種的艾草富含葉綠素及膳食纖維。