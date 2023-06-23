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運將開車看A片！瞄後照鏡手放下面忙抽動　泰妹嚇爆才知：早有前科

▲▼計程車。（圖／CFP）

▲泰國一名女子控訴曼谷有計程車在車內對女乘客打手槍。非涉事計程車。（示意圖／CFP）

記者葉睿涵／編譯

泰國曼谷有一名變態司機在開計程車時，在途中觀看色情片，還不時透過車內後照鏡看著女乘客打手槍。令人驚訝的是，這名司機早已是個慣犯，但當局卻一直沒有對他採取行動，導致越來越多女乘客受害。

據泰媒The Thaiger報導，一名女子20日在推特公開計程車司機的身份證照片，聲稱這個名為克利安薩（Kriangsak Charnhattasin）的司機日前在她和朋友上車後，就不斷在車內手淫，「他的表現十分猥瑣，不僅沒有穿內褲，還一直狂摸自己的生殖器，不時發出像是在打手槍的聲音」。

女子補充，和她一起搭計程車的友人是一名男性，不過變態司機卻一點也不當一回事，全程的表現都十分猥瑣，讓她覺得很害怕。她也透露，這名司機開的是一輛黃綠色的轎車，車牌號碼是1มก3769，提醒女性為了自身安全，不要乘搭這輛計程車。

女子的po文在網上曝光後，不少網友也紛紛留言分享她們過去的遭遇。一名女網友表示，她和朋友2020年也曾搭到這名司機的計程車，當時司機在自己的腿上蓋了一塊布，並在開車過程中多次用奇怪的眼神瞄後照鏡手淫，而且這名司機還會在車內看色情片，「讓我驚訝的是，我當時舉報了這名司機，為什麼他現在還在開車？」

也有網友指出，這名司機的行為此前已被一些新聞報導過，不過可能是因為當局沒有對這些行為不端的司機採取嚴厲行動，所以他們才會繼續從事這些下流的行為，導致越來越多女乘客受害。報導稱，泰國當地居民或外國人投訴計程車司機的事件頻傳，其中多數與拒載或收費不公有關。

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