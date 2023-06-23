網友驚《辛普森家庭》神預言泰坦號失蹤　編劇揭「探險經驗」回應了

▲網友們認為《辛普森家庭》成功預言了「泰坦號」失蹤案，但編劇萊斯稱這只是巧合。（圖／翻攝自推特）

記者葉睿涵／編譯

觀光潛水器「泰坦號」失聯4天後，美國海岸警衛隊在其失蹤地點附近發現殘骸區，船上5名乘客被認定全數罹難。令人驚訝的是，網友們最近發現，曾多次預言重大事件發生的美國經典動畫《辛普森家庭》（The Simpsons），這次又成功預知了這起悲劇。

@TheSimpsons predicted it again 17 years ago about a submarine being lost in Simpson Tide

The Simpsons: Season 9, Episode 19 #TheSimpsons pic.twitter.com/LiLd3gaTVV — Ⓖⓘⓥⓔⓝ Ⓤⓟ (@TheepK) June 22, 2023

據《紐約郵報》報導，《辛普森家庭》在1998年推出的《辛普森潮汐》（Simpson Tide）劇集中，描述了核安全監察員霍默（Homer）因在核反應堆裡放置甜甜圈而被解僱，於是他便和父親梅森（Mason Fairbanks）一同登上深海潛水器到海底尋寶。

隨後，霍默父子在海底發現一艘裝滿寶藏的沉船殘骸，不過霍默卻意外被困在珊瑚裡，期間氧氣供應還出現了問題，導致霍默昏迷不醒。網友認為，這集動畫的劇情與「泰坦號」失蹤離奇相似，打趣表示「《辛普森家庭》一如往常地走在潮流前端」，引起瘋傳。

Hecho raro: el ex espectáculo de los Simpson Mike Reiss el año pasado montó el mismo sumergible de Titanic que ahora está desaparecido. El último episodio que produjo ejecutivo fue "Simpson Tide", con Homer y Co. quedando atrapado en un submarino dañado. pic.twitter.com/fDJPq2IuMF — Yanko Mesa (@MesaYanko) June 23, 2023

對此，《辛普森家庭》的編劇兼製作人萊斯（Mike Reiss）笑道，「這是我的節目，但我自己都忘了這一段」，不過他也否認自己預言了「泰坦號」的悲劇。他透露，這段劇情其實是受1995年的電影《赤色風暴》（Crimson Tide）啟發寫成的，「我們沒有預測未來，只是根據那部電影製作了一部動畫，巧合的是，類似的事在20年後發生了。」

▲萊斯曾搭乘「泰坦號」到海底參觀鐵達尼號殘骸。（圖／翻攝自推特）

不過，曾在2022年搭乘「泰坦號」觀賞「鐵達尼號」沉船殘骸的萊斯指出，他的探險之旅十分平靜，「說實話我一點害怕的感覺都沒有，期間甚至還打了個盹」。儘管如此，他坦言這趟旅程應該十分危險，因為所有乘客行前都必須簽署一份「很長的免責文件」，重要的是，文件的第一頁就連續3次提到了「死亡」（death）一詞。