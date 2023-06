網友驚《辛普森家庭》神預言泰坦號失蹤　編劇揭「探險經驗」回應了

▲網友們認為《辛普森家庭》成功預言了「泰坦號」失蹤案,但編劇萊斯稱這只是巧合。(圖/翻攝自推特)

記者葉睿涵/編譯

觀光潛水器「泰坦號」失聯4天後,美國海岸警衛隊在其失蹤地點附近發現殘骸區,船上5名乘客被認定全數罹難。令人驚訝的是,網友們最近發現,曾多次預言重大事件發生的美國經典動畫《辛普森家庭》(The Simpsons),這次又成功預知了這起悲劇。

@TheSimpsons predicted it again 17 years ago about a submarine being lost in Simpson Tide

The Simpsons: Season 9, Episode 19 #TheSimpsons pic.twitter.com/LiLd3gaTVV