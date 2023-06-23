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泰坦號內爆5人罹難　郭正亮「想起1悲劇」：艦上118人全亡

▲泰坦號的5名乘客被認定全數罹難，下同。（圖／CFP）

▲泰坦號的5名乘客被認定全數罹難。（圖／CFP）

記者施怡妏／綜合報導

美國海岸警衛隊22日宣布，在鐵達尼號沉船附近發現了觀光潛艇「泰坦號」的殘骸，推斷潛艇應是在深海中發生內爆，艙內5人可能瞬間死亡，對此，前立委郭正亮就提到，2000年的俄羅斯潛艇「K-141庫爾斯克號（Kursk）」爆炸，艦上118人全數罹難，迄今仍是俄國海軍史上最慘重的損失之一。

潛水器專家凱特爾（Ofer Ketter）告訴《紐約郵報》，「泰坦號」失聯時已深入海面下約3000公尺處，此時的水壓約為每平方英寸6000磅，相當於一頭成年大象的重量壓在一平方英寸的地面，因此潛水器有任何裂縫或缺陷都會瞬間引起內爆。

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媒體人黃暐瀚在政論節目《國民大會》指出，「海洋之門探險」（OceanGate）公司前總監（David Lochridge）2018年就已經提醒了，這樣的操作模式很危險、很麻煩，建議交由專家檢查認證，「華人朋友比較沒有那麼冒險啦，可能歐美人比較敢冒險」。

郭正亮提到，最有名的就是2000年的俄羅斯庫斯克號核潛艇爆炸，艦上118人全數罹難，因為它上不來，水壓差太多，若是強力把它打破，在壓力下，人馬上會死亡。

▲▼找到泰坦號5塊碎片！5乘客被認定死亡　美國海岸警衛隊證實「災難爆炸」跡象。（圖／路透）

▲美國海岸警衛隊證實「泰坦號」5人罹難。（圖／路透）

郭正亮還指出，《鐵達尼號》導演詹姆士柯麥隆（James Francis Cameron）也曾坐潛水器，下達至水深1萬1000公尺，「可是只有他一個人」，外面都是漆黑的，連燈都沒有，不知道外頭有什麼可怕的海底生物，也不可能打開艙門，「那個壓力一定會馬上死亡」。

據了解，2000年8月12日，庫斯克號在北方艦隊（Northern Fleet）演習時沉沒108公尺深的海底，以致艦上118名人員全數喪生。根據官方說法，這場悲劇是艦上魚雷爆炸所造成。該起事故也被改編成電影《庫爾斯克號：深海救援》，於2018年上映。
 

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