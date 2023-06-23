泰坦號深海內爆　專家憂：5乘客遺體恐怕「永遠找不到」

▲ 泰坦號上5人認定全數罹難。（圖／路透）

記者陳宛貞／綜合外電報導

觀光潛水器「泰坦號」（Titan）18日出海探勘鐵達尼號失聯，22日尋獲殘骸，5名乘客被認定全數罹難。專家認為，泰坦號可能因承受上萬噸的壓力而發生內爆，且由於海底環境惡劣，找到遺體的希望渺茫，目前現場救援工作的重點也已轉向釐清事故原因。

Geo News報導，泰坦號殘骸在距離鐵蹄達尼號船頭約500公尺處被發現，搜救行動以悲劇告終，但更不幸的是，船上英國巴基斯坦裔富商達武德（Shahzada Dawood）及兒子蘇里曼（Suleman Dawood）、法國海洋學家暨鐵達尼號專家納若萊（Paul-Henri Nargeolet）、海洋之門探險公司執行長拉許（Stockton Rush）及英國億萬富豪暨探險家哈定（Hamish Harding）的遺體恐怕永遠找不到。

深海專家漢金（Paul Hankin）強調打撈工作面臨的挑戰，「海底環境極其惡劣…目前我對前景沒有答案。」現已尋獲的殘骸包括泰坦號的著地支架、尾部及耐壓外殼碎片，代表壓力艙可能發生災難性內爆。

根據BBC，發現泰坦號殘骸後，現場搜救行動重點已經轉向了解事故原因，但因目前並沒有針對這類潛水器事故的規則，尚不清楚由哪個單位主導調查。

美國海岸防衛隊海軍少將毛格（John Mauger）表示，這起事件相當複雜，因為事發地點在偏遠海域，且涉及不同國家公民。但截至目前皆由美國海岸防衛隊主導搜救，因此他們很可能繼續發揮重要作用。

前英國皇家海軍潛艇艦長拉姆齊（Ryan Ramsey）說明，為了解事故原因及如何預防，當局將盡可能回收所有殘骸，雖然沒有黑盒子，無法追蹤潛水器失事前最後狀況，但除此之外，調查過程和飛機失事沒有太大差異。

殘骸打撈出海後，調查人員將尋找碳纖維結構斷裂的部分，將有助了解意外前最後一刻發生什麼事，並釐清事故原因是否為結構故障。南安普敦大學教授教授桑頓（Blair Thornton）說明，若發生結構故障，潛水器將承受難以置信的高壓，相當於破萬噸的艾菲爾鐵塔重量。

另一項關鍵問題是，缺乏檢測是否是內爆原因。倫敦帝國學院教授史密斯（Roderick A Smith）指出，碳纖維與鈦的連接處需要非常仔細檢查，且內爆的劇烈程度代表很難確定事件發生的順序，調查相當困難。