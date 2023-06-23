鐵達尼號遺屬怒批：參觀行程令人作嘔　那裡是墓地「不是迪士尼」

▲鐵達尼號（Titanic）於1914年沉沒，造成1514人罹難。（圖／CFP）



記者張方瑀／綜合報導

觀光潛艇「泰坦號」18日下潛不到2小時後失聯，美國海岸警衛隊22日宣布，在鐵達尼號沉船附近找到其殘骸，艙內5人可能瞬間死亡。鐵達尼號的遺屬對此表示，這趟旅行相當令人作嘔，非常不尊重災難的死者，鐵達尼號的殘骸應被視作1514位罹難者的墓地，而非迪士尼樂園。

根據《紐約郵報》報導，現年69歲的洛卡西奧（John Locascio）表示，他的兩位叔叔阿爾貝托（Alberto Peracchio）和賽巴斯蒂亞諾（Sebastiano Peracchio）當時都是鐵達尼號上的服務生，雙雙都在沉船事件中殞命。

洛卡西奧談及「海洋之門探險」（OceanGate）推出的鐵達尼號殘骸觀光行程時指出，「老實說，我覺得這很噁心，你期待看到什麼？」他憤怒表示，海洋之門探險一直利用參觀這個神聖地點的機會，這是相當可恥的，「我希望（參觀）停止，這沒有任何意義，你跑到下面去看一座墳墓，你會想要把你的叔叔、阿姨從墳裡挖出來看嗎？」

▲鐵達尼號罹難者的鞋子沉在海底。（圖／達志影像／美聯社）



住在麻州的佩特魯蒂（Mark Petteruti）表示，他的祖母24歲時搭上鐵達尼號，雖然倖存下來，但終生都會有創傷後壓力症候群，「這是一個悲劇，我不敢相信有人會花25萬美元（約台幣780萬元）來觀看它，這是一個墓地，所有死去的人和他們的遺體都在那裡，但現在它卻幾乎變成迪士尼樂園。」

而曾曾祖父母都在鐵達尼號事件中罹難的格萊斯頓（Brett Gladstone）則說，這類的潛艇航行應該有更好的監管機制，「我不相信因果報應，也不相信那些乘坐潛艇的人刻意讓自己陷入，但他們要去看一個墓地，去近距離看那些沒有被埋葬的人，而去那裡的行為應該有一個規範程序。」

曾祖母在鐵達尼號事件倖存的賓德（Shelley Binder）認為，應該要帶著尊重的心來探索殘骸，「在現場還有很多事情需要調查和了解，但我們應該尊重地去做，而不是鼓勵遊客只是去看一看。」

巧合的是，在電影《鐵達尼號》中，頭等艙乘客伊西多和艾達斯特勞斯夫婦（Isidor and Ida Straus）在海水湧入船艙之際躺床相擁而臥，迎接生命最後一刻，這催淚一幕感動無數觀眾，而海洋之門探險公司老闆拉許妻子溫蒂（Wendy Rush），就是這對夫妻的後代，遺憾的是拉許（Stockton Rush）也在泰坦號事件中罹難。