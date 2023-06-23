泰坦號內爆5人瞬間死亡！像「被揉紙團」快到沒感覺　恐怖模擬畫面曝

▲泰坦號的5名乘客被認定全數罹難，下同。（圖／CFP）

記者葉睿涵／編譯

觀光潛水器「泰坦號」失蹤4天後，美國海岸警衛隊證實發現了5塊「泰坦號」殘骸碎片，認定船上5名乘客已不幸罹難。目前，專家們一致認為，這艘潛水器極有可能在18日下潛後就發生了內爆，有專家和網友更直言，內爆的發生過程可能只有30毫秒，快到「死者根本不知道發生了什麼」。

綜合BBC等外媒報導，美國海岸防衛隊少將毛格（John Mauger）證實，當局在「鐵達尼號」殘骸處約500公尺的海底發現大量殘骸，這意味著「泰坦號」可能遭遇了「災難性內爆」（catastrophic implosion），而內爆應該大約發生在「泰坦號」與海面支援船失聯之時，或是不久之後。

潛水器專家凱特爾（Ofer Ketter）告訴《紐約郵報》，「泰坦號」失聯時已深入海面下約3000公尺處，此時的水壓約為每平方英寸6000磅，相當於一頭成年大象的重量壓在一平方英寸的地面，因此潛水器有任何裂縫或缺陷都會瞬間引起內爆。

他補充，內爆與爆炸（explosion）相反，物體周圍的壓力會將其推入容器中，像捏寶特瓶一樣被捏扁，而且內爆通常發生在一瞬間，速度以毫秒計算，快到連大腦都還來不及向身體傳遞疼痛訊號，所以乘客們可能甚至還不知道發生了什麼事，就已經死去。

TikTok網友@sincerelybootz隨後公開一段模擬「泰坦號」內爆過程的影片，只見潛水器在下潛途中突然遭遇強大水壓，然後下秒就發生了內爆，整個潛水器像被揉紙團一樣瞬間被「壓扁」碎裂，最後只剩一陣轉瞬即逝的濃煙與四處噴飛的殘骸和氣泡。

原PO透露，「當壓力瞬間變化時，船體會立即將潛水器中的空氣加熱到接近太陽表面的溫度，然後內爆就會像一面金屬和海水組成的牆迅速將船的一端撞向另一端，這整個過程只有約30毫秒。」

▼泰坦號內爆模擬影片。（圖／翻攝自TikTok）