　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

泰坦號內爆5人瞬間死亡！像「被揉紙團」快到沒感覺　恐怖模擬畫面曝

▲▼ 泰坦號。（圖／CFP）

▲泰坦號的5名乘客被認定全數罹難，下同。（圖／CFP）

記者葉睿涵／編譯

觀光潛水器「泰坦號」失蹤4天後，美國海岸警衛隊證實發現了5塊「泰坦號」殘骸碎片，認定船上5名乘客已不幸罹難。目前，專家們一致認為，這艘潛水器極有可能在18日下潛後就發生了內爆，有專家和網友更直言，內爆的發生過程可能只有30毫秒，快到「死者根本不知道發生了什麼」。

綜合BBC等外媒報導，美國海岸防衛隊少將毛格（John Mauger）證實，當局在「鐵達尼號」殘骸處約500公尺的海底發現大量殘骸，這意味著「泰坦號」可能遭遇了「災難性內爆」（catastrophic implosion），而內爆應該大約發生在「泰坦號」與海面支援船失聯之時，或是不久之後。

▲▼泰坦號。（圖／CFP）

潛水器專家凱特爾（Ofer Ketter）告訴《紐約郵報》，「泰坦號」失聯時已深入海面下約3000公尺處，此時的水壓約為每平方英寸6000磅，相當於一頭成年大象的重量壓在一平方英寸的地面，因此潛水器有任何裂縫或缺陷都會瞬間引起內爆。

他補充，內爆與爆炸（explosion）相反，物體周圍的壓力會將其推入容器中，像捏寶特瓶一樣被捏扁，而且內爆通常發生在一瞬間，速度以毫秒計算，快到連大腦都還來不及向身體傳遞疼痛訊號，所以乘客們可能甚至還不知道發生了什麼事，就已經死去。

@starfieldstudio Submarine implosion demonstration. Educational #submarine #titan #titanic ♬ Amityville Horror - Scary Halloween Sound Effects - Halloween Sound Effects

TikTok網友@sincerelybootz隨後公開一段模擬「泰坦號」內爆過程的影片，只見潛水器在下潛途中突然遭遇強大水壓，然後下秒就發生了內爆，整個潛水器像被揉紙團一樣瞬間被「壓扁」碎裂，最後只剩一陣轉瞬即逝的濃煙與四處噴飛的殘骸和氣泡。

原PO透露，「當壓力瞬間變化時，船體會立即將潛水器中的空氣加熱到接近太陽表面的溫度，然後內爆就會像一面金屬和海水組成的牆迅速將船的一端撞向另一端，這整個過程只有約30毫秒。」

▼泰坦號內爆模擬影片。（圖／翻攝自TikTok）

▲▼泰坦號內爆模擬影片。（圖／翻攝自TikTok）

►泰坦號驚爆像偷工減料！玻璃只能承受1300m壓力　操縱器像PS遊戲機
►「泰坦號」有特殊設計！下潛24小時自動返回水面　失蹤3天原因成謎
►泰坦號第一天就失事？美軍5天前早偵測到「內爆」聲　保密原因曝

娛樂大事不漏接！點我手刀加入星光雲LINE好友

ET快訊
快訊／連假死亡車禍！　新北騎士遭輾斃
耀樂控炎亞綸偷拍　「案件7關鍵」一次看
泰坦號內爆像「被揉紙團」5人瞬間死！　恐怖模擬畫面曝
行人闖紅燈「遭3車連撞」！救護車來了...後車再輾一次身亡
黃仁勳家族圖曝光！　「半導體女王」喊他表舅
民宅大火全家困2樓！　「一動作」7口安全獲救
泰坦號第1天就失事？　美軍5天前偵測到「內爆」聲

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

3歲童「戒尿布失敗」　媽男友拿熱水狂淋！全身90%燙傷慘死

莫德納向FDA遞交申請　要求批准XBB.1.5單價疫苗

泰坦號內爆5人瞬間死亡！像「被揉紙團」快到沒感覺　恐怖模擬畫面曝

老公載小三！正宮攔車「安全帽」砸爆擋風玻璃　路人送1物神助攻

富商19歲兒「陪爸爸看鐵達尼」殞命！　親戚曝：他其實很害怕

25歲男爽中「3.1億樂透」！一夜致富　3年後卻淪落超慘下場

泰坦號第一天就失事？美軍5天前早偵測到「內爆」聲　保密原因曝

差點搭上泰坦號！　富豪付完31萬訂金「最後一刻退出」原因曝光

日媒：瓜地馬拉總統大選將投開票 親台派居優勢

搬家公司傳「綁裸體菜鳥彈下體」霸凌！　畫面惹怒250萬人

炎亞綸曾自爆：生活比想像中精彩　汪東城「反鎖房門」CP往事全被挖

媽用吹風機「孩突砸氫氣球」　瞬間爆炸！她燒傷嚇壞逃跑

要求女友講疊字塞乃！　遭猛烈回攻：給我惦惦

空官畢業生打掉上將軍帽　 本人親曝：差點腿軟下跪

黃舒湄哽咽控易智言霸凌　為求上台「願意去向他跪下」

妹子不慎撞斷「鳴人手臂」　她自責幫修...老闆不計較

宋智孝「美腿曬成竹炭」嚇壞成員　懷疑她「助曬到睡著」：有燒焦味XD

懶人包／演藝圈#MeToo事件連環爆！　黃子佼、炎亞綸、宥勝人設翻車

詹雅雯八仙山取「午時水」　腦動脈瘤消失後首露面

林口科技聚落宅「森聯上上謙」　學區、綠意兼具成宜居首選

3歲童「戒尿布失敗」　媽男友拿熱水狂淋！全身90%燙傷慘死

莫德納向FDA遞交申請　要求批准XBB.1.5單價疫苗

泰坦號內爆5人瞬間死亡！像「被揉紙團」快到沒感覺　恐怖模擬畫面曝

老公載小三！正宮攔車「安全帽」砸爆擋風玻璃　路人送1物神助攻

富商19歲兒「陪爸爸看鐵達尼」殞命！　親戚曝：他其實很害怕

25歲男爽中「3.1億樂透」！一夜致富　3年後卻淪落超慘下場

泰坦號第一天就失事？美軍5天前早偵測到「內爆」聲　保密原因曝

差點搭上泰坦號！　富豪付完31萬訂金「最後一刻退出」原因曝光

日媒：瓜地馬拉總統大選將投開票 親台派居優勢

搬家公司傳「綁裸體菜鳥彈下體」霸凌！　畫面惹怒250萬人

端午節要拜拜！　短腿貓「躺供品盤」呼呼大睡：本喵願獻上自己

夏季運勢翻轉　逆轉勝的生肖Top3

草屯人的回憶美食！老字號豆花搖搖冰　一口糖水冰一口紅豆透心涼

高溫轟炸　冷氣想要涼「先做1動作」

快訊／端午連假死亡車禍！新北砂石車輾斃機車騎士　滿地鮮血　

出國前承諾浪貓「等我回來，就帶你回家」　2周後見熟悉身影感動她

3歲童「戒尿布失敗」　媽男友拿熱水狂淋！全身90%燙傷慘死

「1月狂爆12藝人」台演藝圈MeToo一次看懂！　這男星被轟：最爛道歉

幕後／不怕藍綠夾殺！柯文哲擅打逆風局　最憂假訊息密集攻擊

新北超商3禮盒酒被掉包！她買回家竟「淡如水」　化驗結果出爐

警抓毒蟲主人喊「全部趴下」　呆萌博美犬四肢趴地不敢動

國際熱門新聞

給老婆下藥　人夫偷拍51男性侵她

找到泰坦號碎片　疑爆炸5乘客死亡

即／BBC：搜救隊在鐵達尼號附近發現殘骸區

險搭泰坦號！富豪付訂金最後一刻退出

媽不在　糖尿病姊弟暴食糖果身亡

富商兒陪父看鐵達尼殞命　親戚：他其實很怕

泰坦號氧氣耗盡了？搜救「秘密武器」抵達

泰坦號早就內爆？　美軍5天前就偵測到爆炸聲

泰坦號偷工減料？像遊戲機難承受深海壓力

「泰坦號」有特殊設計！下潛24hrs自動返航

銀河系中心　黑洞23秒回音曝光

泰坦號內爆像被揉紙團5人瞬死　模擬畫面曝

坐牢兼當劊子手　他幫處決26死囚獲釋

母牛生下雙頭牛！村長被託夢：好好葬我

更多熱門

相關新聞

富商兒陪父看鐵達尼殞命　親戚：他其實很怕

富商兒陪父看鐵達尼殞命　親戚：他其實很怕

美國海岸警衛隊22日宣布，在鐵達尼號沉船附近發現了觀光潛艇「泰坦號」的殘骸，推斷潛艇應是在深海中發生內爆，艙內5人可能瞬間死亡。當時來自英國的巴基斯坦裔富商達武德（Shahzada Dawood）與他19歲的兒子蘇里曼也在船上，家人透露，其實蘇里曼對這趟旅程感到很害怕，但為了給爸爸一份父親節禮物，所以還是選擇一起上船。

泰坦號早就內爆？　美軍5天前就偵測到爆炸聲

泰坦號早就內爆？　美軍5天前就偵測到爆炸聲

險搭泰坦號！富豪付訂金最後一刻退出

險搭泰坦號！富豪付訂金最後一刻退出

泰坦號5人全數罹難！《鐵達尼號》名導：相似的悲劇

泰坦號5人全數罹難！《鐵達尼號》名導：相似的悲劇

找到泰坦號碎片　疑爆炸5乘客死亡

找到泰坦號碎片　疑爆炸5乘客死亡

關鍵字：

鐵達尼號觀光潛艇泰坦Titan

讀者迴響

熱門新聞

小S早預言夏宇童：犯了黃子佼大忌！

NONO「突進廚房示愛」害她受傷

給老婆下藥　人夫偷拍51男性侵她

18歲男打工驚見背包被藏AirTag追蹤

找到泰坦號碎片　疑爆炸5乘客死亡

即／BBC：搜救隊在鐵達尼號附近發現殘骸區

即／威力彩6.83億一注獨得　獎落嘉義

泰坦號5人全數罹難！《鐵達尼號》名導：相似的悲劇

誰能替代黃子佼？　網友推5藝人

耀樂高中同學爆「狂炫耀跟炎亞綸交往」：是被退學

演藝圈唯一清流「秒推3女星」　網喊：絕不翻車

NONO停演藝工作！網1點質疑「根本不痛不癢」

金曲歌手毒誓否認性騷！曬8對話截圖

黃子佼出院3天　張小燕被問病況「鬆口8字回應」！

險搭泰坦號！富豪付訂金最後一刻退出

更多

最夯影音

更多
炎亞綸曾自爆：生活比想像中精彩　汪東城「反鎖房門」CP往事全被挖

炎亞綸曾自爆：生活比想像中精彩　汪東城「反鎖房門」CP往事全被挖
媽用吹風機「孩突砸氫氣球」　瞬間爆炸！她燒傷嚇壞逃跑

媽用吹風機「孩突砸氫氣球」　瞬間爆炸！她燒傷嚇壞逃跑

要求女友講疊字塞乃！　遭猛烈回攻：給我惦惦

要求女友講疊字塞乃！　遭猛烈回攻：給我惦惦

空官畢業生打掉上將軍帽　 本人親曝：差點腿軟下跪

空官畢業生打掉上將軍帽　 本人親曝：差點腿軟下跪

黃舒湄哽咽控易智言霸凌　為求上台「願意去向他跪下」

黃舒湄哽咽控易智言霸凌　為求上台「願意去向他跪下」

熱門快報

《豈有此呂》主播張齡予來囉!

《豈有此呂》主播張齡予來囉!

美女主播張齡予也遇過各種性騷擾，在自家飯店內幫忙，被噁問「有沒有那個？」

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

滿額抽小米掃地機器人!

滿額抽小米掃地機器人!

還有西堤4人餐券等你抽!

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面