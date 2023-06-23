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藍白死亡交叉！柯文哲民調狂漲　綠委示警：賴清德要搶攻三大族群

▲民進黨主席賴清德宣布立委徵召名單。（圖／記者林敬旻攝）

▲民進黨總統參選人賴清德。（圖／記者林敬旻攝）

記者杜冠霖／台北報導

2024總統大選戰況白熱化，近期幾份民調數據顯示，民進黨參選人賴清德穩坐第一，但原本民調墊底的民眾黨參選人柯文哲急起直追、甚至超過國民黨參選人侯友宜一定距離、直逼賴清德。對此，民進黨立委許智傑23日表示，自己認為換侯的機會越來越大，而賴清德必須搶攻三大族群：年輕人、南台灣及中間選民，目前民調還有成長空間。

對於侯友宜民調崩跌，許智傑表示，侯友宜在政大和台大的演講被人民看破手腳，以前對藍營重要人和事的不沾鍋，原來是自私與空心，原本支持侯的選民倒向柯，自然造成柯文哲民調上升。

對於柯文哲民調上揚，許智傑分析，主要來自二大效應：泛藍棄保效應以及單一選區立委自保的西瓜效應。許表示，國民黨7月23日全代會將是侯友宜的保衛戰，自己認為換侯的機會越來越大，「國民黨真的必須思考思考再思考囉！」

許智傑表示，賴清德若要拉開柯侯差距，需要搶攻三大族群：年輕人、南台灣及中間選民，目前民調這三大族群賴清德支持度都還有提升空間。

許智傑指出，賴清德提出三大戰略，包含政策牛肉、勤跑基層、加強社群互動，逐步展現效果，自己觀察民調有逐漸上升的趨勢，慢慢會拉開跟侯柯的差距，人民會感受到賴清德是三組中最適合的總統人選，「我們小雞也會幫忙拉票，當賴清德的分身吸納更多支持者。」

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