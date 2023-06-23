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幕後／綠搶救高嘉瑜！數度密會基進黨　吳欣岱選到底也拼「政黨票」

▲▼台灣基進台北市黨部主委吳欣岱。（圖／翻攝自吳欣岱臉書）

▲台灣基進台北市黨部主委吳欣岱。（圖／翻攝自吳欣岱臉書）

記者杜冠霖／台北報導

2024大選拼總統大位也搶立委席次，但民進黨在港湖區選戰卻陷危機，現任立委高嘉瑜過去言行引起部分綠營支持者不滿、而台灣基進北市黨部主委堅持選到底，讓高嘉瑜連任之路面臨內外夾殺壓力，民進黨也展開「搶救高嘉瑜」行動，數度與基進黨密會，但台灣基進並未退讓，不僅堅持港湖選到底，更鎖定不分區人選要衝政黨票，來勢洶洶。

據了解，民進黨確實有幾度接觸基進黨，商討吳欣岱與高嘉瑜的「搶票危機」，民進黨秘書長許立明更至少3度密會基進黨主席王興煥，但基進黨、吳欣岱態度不變，就是堅持選到底。

據基進黨黨政人士透露，之前確實有讓吳欣岱挑戰其他選區的討論，甚至藉著吳的高知名度，安排到基進黨不分區位置衝高政黨票，但港湖就是吳欣岱「本命區」，議員選舉時有一定票數，即便放到立委選戰也有拓展性。

該人士也直言，確實有一定偏綠色彩的基層、民眾對民進黨在港湖所提人選不滿，這是可以極力爭取的部分，基進黨認同賴清德民主大聯盟理念，但高嘉瑜是否能代表「台派」、「民主大聯盟」？這是有疑慮的，至少基進黨並不認同。

黨政人士指出，從前面幾次大選的經驗來看，基進黨還是要走出自己的「品牌價值」，才能在台灣政治有一席之地，比民進黨更堅持「台灣價值」就是一個選擇，「在九合一大選的時候，我們比民進黨小雞還挺陳時中，這次總統大選也堅定挺賴清德無庸置疑，但不代表就要挺高嘉瑜。」

對於不分區人選，該人士表示，已經開始徵詢，確實有鎖定幾個不錯人選，相信名單出現會讓人眼睛為之一亮。

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