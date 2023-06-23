徵召後首合體朱立倫拉票！　侯友宜再喊「兩岸像一家人」要持續交流

▲朱立倫、侯友宜、張善政赴楊梅錫福宮參香 。（圖／記者崔至雲攝）



記者崔至雲／桃園報導

國民黨總統參選人侯友宜今（23）日與國民黨主席朱立倫、桃園市長張善政，一起到桃園楊梅錫福宮參拜三官大帝，並為桃園市立委參選人涂權吉加油助選，受到廟方、在地里長、現場民眾夾道高喊「凍蒜、總統好」。侯友宜在致詞中強調，兩岸之間就像一家人一樣，要維持兩岸穩定、持續交流，並且會用自己的專業，讓國家、社會保持安定，讓所有人過好日子。

侯友宜表示，想起自己22歲第一個工作就在楊梅，很高興能再次回到這裡，再次出發。話鋒一轉，他說，這幾年民進黨執政，人民過得非常困難，槍枝氾濫、物價飆升、弊案重重，缺蛋、缺疫苗、光電弊案，不僅沒有解決，甚至放任它擴大，侵蝕人民的血汗與付出，且兩岸持續的不安定、兵凶戰危，若沒能處理好，都將使孩子面臨戰爭的風險。

侯友宜承諾，會持續努力，讓兩岸之間能像一家人一樣，和諧穩定，密切的對話與交流，務實的從農漁業、教育、文化等面向，透過交流讓兩岸減少衝突，請國民要對台灣的民主自由有信心，未來也會用自己的專業，讓社會安定、讓國家安定，捍衛中華民國，延續自己一生奉獻保護國家、保護國民的價值，一定會讓大家一起過上好日子。

朱立倫表示，政府存在的目的就是要讓人民過好日子，然而現在全體國民，都很擔心兩岸是否能和平、擔心下一代能不能過得更好，民進黨執政八年，除了兩岸的衝突、戰爭風險，更讓年輕人找不到工作、找不到希望。國民黨一定要選出讓兩岸和平、讓大家過上好日子的總統，相信像侯友宜這樣年年獲得五星評價的好市長， 將能量發揮到全國，一定能帶領國民黨一起贏得勝利。回想去年六月，張善政一開始也非常辛苦，但經過大家團結努力，最終克服困難，拿下各個艱困選區，拿下勝利，希望這次也能一樣，一同團結努力，明年1月13號，侯友宜當選，涂權吉當選，桃園全壘打。

張善政表示，很感謝能與老縣長朱立倫、侯友宜一同來到錫福宮祈福，朱主席與曾經擔任過桃園縣警察局長的侯市長，過去在桃園的努力，是所有鄉親有目共睹，一定會全力支持。



