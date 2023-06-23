藍營三大咖桃園同框拉選情　侯友宜：人民的需要全力以赴

▲國民黨總統參選人侯友宜今天上午在主席朱立倫、桃園市長張善政陪同下到楊梅錫福宮參香，與熱情支持者擊掌呼應。（圖／記者沈繼昌攝）

記者沈繼昌／桃園報導

國民黨總統參選人侯友宜今（23）日上午與國民黨主席朱立倫、桃園市長張善政到桃園楊梅錫福宮參香，侯友宜致詞時表示，目前誰跟誰配都不重要，人民需要什麼，我們就全力以赴！此外，侯友宜強調，我們只有一個信念，讓做不好的民進黨下架，最重要是團結所有力量，面對國家未來，能夠帶給人民更多希望。

▲國民黨總統參選人侯友宜今天上午在主席朱立倫、桃園市長張善政陪同下到楊梅錫福宮參香，祈求國泰民安、風調雨順。（圖／記者沈繼昌攝）

侯友宜今天上午到桃園市楊梅區錫福宮參香，向三官大帝祈求國泰民安、風調雨順，同時為桃園第二選區立委參選人涂權吉站台助選，並為自己選情拉抬聲勢，沿途受到藍營支持者「總統好」，高喊「凍蒜、凍蒜」，短短50公尺路程卻走了10分鐘才走完。

▲國民黨主席朱立倫抨擊民進黨政府執政近八年，製造兩岸衝突與引發戰爭危險，國民黨一定要選出能讓兩岸和平，大家過好日子的總統。（圖／記者沈繼昌攝）

朱立倫首先致詞說，政府存在的目的就是要讓人民過好日子，現在全體國民都很擔心兩岸是否能和平、擔心下一代能不能過得更好，民進黨執政近八年，除了兩岸的衝突、戰爭風險，更讓年輕人找不到工作、找不到希望。國民黨一定要選出能讓兩岸和平、讓大家過上好日子的總統，相信像侯友宜這樣年年獲得五星評價的好市長，將能量發揮到全國，一定能帶領國民黨一起贏得勝利。回想去年六月，張善政剛開始也非常辛苦，但大家團結努力，最終克服困難，贏得各艱困選區拿下勝利，希望這次也能一樣，一同團結努力，明年1月13號，讓侯友宜當選、立委涂權吉當選，桃園全壘打。

張善政也說，很感謝能與老縣長朱主席、侯市長一同來到錫福宮祈福，朱主席與曾經擔任過桃園縣警察局長的侯市長，過去在桃園的努力，是所有鄉親有目共睹，我們一定會全力支持。

▲國民黨總統參選人侯友宜今天在楊梅錫福宮致詞強調，人民需要什麼，我們就全力以赴。（圖／記者沈繼昌攝）

侯友宜表示，想起22歲第一個工作就在楊梅警分局，很高興能再次回到這裡，再次出發。這幾年民進黨執政，人民過得非常困難，槍枝氾濫、物價飆升、弊案重重，缺蛋、缺疫苗、光電弊案，不僅沒有解決，甚至放任擴大，侵蝕人民的血汗與付出，兩岸持續的不安定、兵凶戰危，若沒能處理好，都將使我們的孩子面臨戰爭的風險。

侯友宜強調，目前誰跟誰配都不重要，人民需要什麼，我們就全力以赴！我們心中只有一個信念，讓做不好的民進黨下架，最重要是團結所有力量，面對國家未來，能夠帶給人民更多希望。