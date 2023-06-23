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耀樂控炎亞綸偷拍外流「案件7關鍵」一次看！風向變了：炎P有夠衰

▲▼ 。（圖／記者施怡妏製1）

▲7關鍵一次看。（圖／記者施怡妏製）

記者施怡妏／綜合報導

網紅「耀樂」痛揭16歲被炎亞綸硬上，且被偷拍性愛過程，影片更慘遭外流，怎料近日卻被爆料桃色交易騙錢、在校態度差、炫耀跟炎亞綸的交往事情，引起不少網友撻伐；就有網友整理出「7大關鍵」，認為整件事情有許多疑點，懷疑對方只是想要錢，貼文掀起討論。

有網友在Dcard上發文，起初耀樂咬定炎亞綸性侵、偷拍、外流、黑道恐嚇，結果現在案件大反轉，耀樂被爆出桃色交易詐騙、包養等等，「被懷疑只是缺錢才鬧這齣」，於是他整理出7大關鍵。

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第一點，炎亞綸強調絕對沒有性侵、偷拍；第二點，炎亞綸道歉文中提到，影片可能從手機業者流出，並非他本人外流；第三點，耀樂拿自拍的色色影片給別人做抵押，後來鬧不愉快被流出，「然而訊息中提到的2018年外流，不曉得是否為和炎的影片」。

第四點，某部外流影片中的人疑似不是炎亞綸，影片中的人右手有一顆痣，但炎亞綸沒有；第五點，耀樂被爆詐騙、包養；第六點；耀樂的高中同學爆料，高中愛炫耀跟炎亞綸交往的事蹟，以及性事，在校態度差，是被退學而非休學；第七點，耀樂在記者會上說，黑道恐嚇不知道是真是假，「是聽朋友說的」，因此這部分仍然未經查證。

貼文一出，掀起網友討論，「一直都覺得他很明顯在蹭熱度啦，就算炎有錯，但那是他的私生活」、「記者會耀樂看到炎趴桌裝痛苦，但炎看起來更委屈」、「炎拍攝影片犯法這點無庸置疑」、「合意拍攝，道德沒問題，但法律肯定很有問題」、「坐等耀樂的回應欸，是不是缺錢了才想蹭一波」。

針對爆料內容，《ETtoday新聞雲》記者私訊耀樂本人，截至目前仍未取得回應。

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