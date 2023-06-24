26歲女通緝犯懷胎9月！夜遊旗津被逮　友狂笑：逛街逛到被抓走

▲懷胎9月的何姓女子（左）遭通緝被警方查獲。（圖／記者陳宏瑞翻攝）

記者陳宏瑞／高雄報導

高雄一名何姓女子（26歲）因毒品及詐欺案未出庭遭通緝，懷胎9個多月的她21日前晚間搭乘好友騎乘的機車到旗津夜遊，返程時遇警方設置路檢點，被查出遭2案通緝在身，她辯稱毫不知情，警方見何女大腹便便，月底即將臨盆，員警擔心何女得知通緝會因情緒起伏而影響腹中胎兒，頻頻安撫不要激動，反倒是騎車的好友戲稱:「逛街逛到被抓走！」還發出魔性般的笑聲，逗得何女和員警都忍不住笑出聲。

鼓山分局中洲所所長林吉雄、警員吳彥廷、旗津所副所長林照祥、楊茂林21日晚上10時許，在旗津區旗津三路執行路檢勤務，發現前方機車行車略顯不穩而予以攔停。雙載的兩名女子表示，因為突然想來旗津夜遊，沒有帶證件。

▲懷胎9月的何姓女子（左）遭通緝被警方查獲。（圖／記者陳宏瑞翻攝）

坐在後座的何姓女子提供證號後，員警以手提電腦查詢，赫然發現竟是台南地院、高雄地檢發布通緝在案，何女自稱從未收到法院通知，也沒開過庭，所以不知道自己被通緝。

因何女懷有9個多月身孕，預產期就在6月底，員警擔心何女因通緝情緒波動過大影響胎兒，極力安撫不要緊張，何女則表現鎮定，未見一絲不安，反倒是好友陳女自嘲的言語加上魔性的笑聲，逗得現場一片歡樂，全案警詢後解送歸案。