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海削201億落跑出境！康友-KY前董座黃文烈落網　狼狽抵台畫面曝

記者劉昌松、張君豪、莊智勝／台北報導

現已下市的前生技股后康友-KY，2020年間爆發掏空201.6億元弊案，董事長黃文烈卻提前落跑出境，僅留下幫忙收尾的女兒黃子庭遭收押，台北地檢署2022年間依法將黃文烈等29人起訴後，由法院接手對黃文烈發布通緝，黃文烈5月間過境泰國時遭居留，經2國司法機關聯手合作，黃終於在今(21日)下午雙手上銬、解送抵台。

▲▼康友KY黃文烈吸詐201億！潛英遭扣790萬　逃往泰國落網，遭解送回台。（圖／記者張君豪翻攝）

▲黃文烈今下午解送抵台，雙手上銬。（圖／記者張君豪翻攝，下同）

黃文烈2008年趁著當時台灣推動鮭魚返鄉政策，以生技製藥公司的名義在台上市成為KY股，卻從2014年至2020年間，長期藉由美化、虛構財務報告持向銀行詐貸。2018年9月間，趁著市場火熱的時候，黃文烈出脫持股，並提供資金透過友人帳戶，以多層轉帳、匯款方式將款項存入他人之證券交割帳戶，同時持續進行相對交易，製造股價活絡表象，總計在台灣市場詐得201.6億元，隨後於202年7月潛逃出境。

全案經檢察官起訴後，台北地方法院在2022年12月25日對黃發布通緝，直到2023年5月24日，我國司法單位接獲泰警通報，在曼谷逮捕黃文烈，調查局、刑事局、移民署等單位成立專案，與泰國移民局密切協調，在法務部國兩斯以及北院北檢協助下，於今下午返台，稍後將解送台北地院歸案。

▲▼康友KY黃文烈吸詐201億！潛英遭扣790萬　逃往泰國落網，遭解送回台。（圖／記者張君豪翻攝）

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