▲桃園打造「旅客友善城市」首邀蒙古國駐臺代表觀光交流。（圖／觀旅局提供）



記者楊淑媛／桃園報導

隨著疫後國際旅客來台逐漸回溫，駐臺北烏蘭巴托貿易經濟代表處羅扎亞代表、德希副代表，21日參訪桃園市政府，雙方針對觀光文化與經貿交流等相關議題交換意見，以期深化桃園市為「旅客友善旅遊城市」意象，強化未來觀光互訪交流及桃園市經貿投資項目進行交流。

市府觀旅局表示，我國於2002年在蒙古首府烏蘭巴托市設立「駐烏蘭巴托臺北貿易經濟代表自臺處」，蒙古國則於2003年在臺設立「駐臺北烏蘭巴托貿易經濟代表處」，臺蒙於互設代表處以來，關係持續穩健成長。現任代表羅扎亞先生於2019年到任以來，亦積極推動臺蒙各項關係，如觀光旅遊、文化、醫療等各項領域交流，歷年也在臺北國際旅展積極行銷蒙古國觀光。

副市長蘇俊賓表示，自臺灣、蒙古雙方20年前互設代表處後，在經濟、文化、觀光、醫療等各方面皆有合作，今年是非常重要的一年，希望後續有各領域的接洽合作，蒙古是個神祕的國家，文化、歷史皆很有看頭，搭乘鐵道欣賞沿線的的風光也是很不錯的旅遊選擇。歡迎蒙古的朋友來桃園造訪8至10月舉辦的世界客家博覽會，順道前往拉拉山來看神木。

此外，蒙古國在奧運上的獲獎無數，尤其柔道及角力，未來也可以加強雙方的體育交流。觀旅局長周柏吟表示，桃園是國門之都，除了具有豐富的觀光資源，還有許多知名大學，未來希望蒙古年輕學生朋友來桃園進行交流，桃園優質飯店、旅行業者，未來有機會希望能在蒙古招商，希望更多蒙古旅客來桃園觀光。另桃園的露營活動很受歡迎，歡迎蒙古的朋友與桃園露營業者合作如:蒙古包觀光資源交換連結等。

羅扎亞代表簡單介紹蒙古國的地理、人文、蒙古包、游牧生活等，來蒙古可以體驗蒙古包、看星星、騎馬等活動表示，2023年至2025年是蒙古旅遊年，期許臺灣及蒙古在教育、文化，醫療等方面有更多的合作交流，希望能簡化簽證程序並歡迎臺灣的朋友來蒙古旅遊。