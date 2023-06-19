女高中生實習課慘遭斷掌！右手捲入牧草切割機　送醫截肢保命

▲桃園某所高中女學生，實習右手捲入切割機遭截肢（示意圖／取自免費圖庫pixabay）

記者楊熾興、劉人豪／桃園報導

桃園市某所高中的女學生，17日實習操作切割機時，右手捲入機器重傷，緊急送醫截肢，17日晚間完成手術後，目前住院休養中，校方表示，現階段以讓學生安心就醫、醫療支持為主，並徹底檢討實習器械操作之安全性。

消防局指出，17日早上8時40分許接獲學校報案，指出一名17歲余姓女學生，在實習時右手掌遭切割機捲入造成斷肢，救護人員給予清洗傷口、包紮止血、斷肢處理等救護處置，由龍潭分隊救護車送往林口長庚醫院。

據指出，因為農場牧草切割機老舊時常故障，學生表示故障時均由學生自行處理，而該生排除故障時，右手臂不慎捲入切割機，而余女送醫後右手手臂截肢，17日晚間完成手術後，目前住院休養中。

校方指出，學生進行牧場值日時，因至剪草室操作草料打碎，操作不慎右手捲入機器而受傷，現場值日學生與技士在切草機旁進行例行工作，事發隨即關閉電源，立即請師長呼叫救，針對這起不幸事件，學校第一時間送醫，導師、行政同仁也陪同在醫院，學務處立即校安通報，實習處進行緊急事故通報，現階段以讓學生安心就醫、醫療支持為主，輔導室當日即對目睹事件者進行心裡減壓輔導。

校方表示，今(19)日再度對班級進行心理減壓團， 未來預計進行全校性安心演說並發放安心文宣，並評估事件後出現心理壓力反應之學生轉介輔中心。校方強調，實習時師長皆在旁，並且在機器側邊或附近均張貼各項安全操作使用說明，牧場值日亦是實施多年既有的實習活動。校方將再度加強實習安全教育，徹底檢討實習器械操作之安全性。