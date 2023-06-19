超商浩克首吐暴走原因：不是買不到雞胸！3連PO問「這社會怎麼了」

記者許力方／綜合報導

桃園「超商浩克」28歲朱姓健身教練日前大鬧超商，被用警棍抽12下後上銬送辦，交保後一直保持低調，隨後又突然公開Instagram，不時PO文吐露心聲，至於當初暴走的原因，他在18日透過限時動態以31字回應，首度表態「不會為了買不到雞胸大鬧超商。」

朱姓男子5月20日大鬧超商，因警方執法過當，引發社會爭議，至今肇事原因仍是個謎，一度網傳他是因為買不到想吃的香草口味雞胸肉才抓狂，甚至連感情狀況都浮出檯面，友人爆料他疑似劈腿被抓包，「傷得很深」才情緒失控，後續他又因小三問題受到網友關注。

▲「超商浩克」3連PO說明暴走原因：不是因為雞胸肉。（圖／翻攝當事人IG）



朱男當天被上銬送辦，交保後一直保持低調，還把IG改設成私人帳號，但低調6天後又突然公開，並PO限時動態吐露心聲，帶著背部「12道傷疤」參加健身比賽。他向《ETtoday新聞雲》指控，警方的做法是「虐待人」，自己不是第一個，也不是最後一個，將會尋求司法途徑，是否提告當事員警，由哥哥處理，現階段還需要社會輿論力量，其他等他打完官司再說。

一直到事隔將近1個月，朱男發布限動，首度表態「我不會為了買不到雞胸大鬧超商XD但被警察無故攻擊跟噴辣椒水才會抓狂。」沒想到收到私訊質疑「藉口一堆，你都沒錯？」他立刻反擊「沒錯～再來啊」並截圖分享，標記一個警察的符號聲稱「又開小帳來留言了。」隨後感嘆「我一個市井小民結婚還能上新聞，這社會到底腫麼了？」

回顧此起事件，朱男5月20日上午突然失控大鬧超商，2名員警到場處理，但他仍仗著體格優勢，對著員警揮拳施暴，造成其中一名警員腦震盪。朱男訊後被依毀損、傷害及妨害公務罪嫌移送桃檢偵辦，檢察官複訊後，以5萬元交保。事後警方抽打朱男12下至爆血的畫面流出，遭到外界質疑執法過當，該警員因執行職務過當行為核予記過2次，所長記過1次，分局長申誡2次處分並追究相關考核監督不周責任。

▼超商浩克帶著12道傷疤比賽，拿下第三名。（圖／翻攝自YouTube／館長惡名昭彰）



▼超商浩克遭警棍抽打12下滿臉血，引發員警執法過當爭議。（圖／翻攝自爆廢公社二館）

