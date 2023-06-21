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歌王歌后＋饒舌小天王三強聯手　2023世客博主題曲盼傳唱國際

▲▼2023世界客家博覽會主題曲發布記者會採訪。（圖／記者周宸亘攝） 

▲2023世界客家博覽會於今（6/21）搶先曝光主題曲「Hakka New World」，記者會上邀請演唱人Yappy（左起）、羅文裕，以及客委會副主委周江杰、桃園市長張善政、新北市副市長劉和然與新竹縣副縣長陳見賢等人。（圖／記者周宸亘攝，下同）

生活中心／綜合報導

一首旋律好聽、歌詞有意義的歌不光是能夠打動人心，傳播力更可以無遠弗屆，說的正是即將於今（112）年8月11日至10月15日在桃園登場的2023世界客家博覽會主題曲「Hakka New World」，以「Travel to Tomorrow天光日个客家」為主題，展現客家人遷徙至世界各地，發展出融合客家與當地文化的多元面貌；主題曲由兩度拿下金曲最佳客語歌手獎的羅文裕擔任創作人，攜手金曲歌后彭佳慧、饒舌新星Yappy共同獻聲，史詩級的宏大格局，不只要讓全世界都聽到客家文化的聲音，也要透過博覽會，讓全世界看到多元的客家文化與在地特色。

羅文裕：客語音樂能站上世界舞台　Yappy：客語饒舌也可以非常酷！

羅文裕笑說這次創作2023世界客家博覽會主題曲「Hakka New World」，是他音樂生涯25年來規模最大也是壓力最大的一次，「它（2023世界客家博覽會）對全世界客家人而言是一件大事，我發現其實這是客家歷史上很重要的一刻，我希望主題曲能站在傳統底蘊上，再加入創新元素，開創新的格局，為客家發聲」。「Hakka New World」以現代流行搖滾為基調，融合交響樂，並加入嗩吶、鑼鼓、山歌等傳統客家音樂元素，搭配彭佳慧渾厚且充滿情感的歌聲、羅文裕溫暖的聲線，以及嘻哈新星Yappy的客語Rap，讓主題曲耳目一新。

▲▼2023世界客家博覽會,Hakka New World,羅文裕,彭佳慧,Yappy,桃園。（圖／翻攝自影片）

▲彭佳慧的聲音為2023世界客家博覽會主題曲「Hakka New World」注入夢想的力量。（圖／翻攝自影片）

身為苗栗客家人的Yappy表示，創作主題曲的客語饒舌對他而言其實非常簡單零難度，「因為在我血液裡面一直流這個東西（客家魂），想讓大家知道客家文化也可以很酷！」。2023世界客家博覽會主題曲融合了傳統與現代多樣的歌曲元素，展現客家的多元精神，共同唱出臺灣客家的熱情與自信，羅文裕認為「做出這首歌我能很驕傲地對我的孩子講，客語音樂是能夠站在世界舞臺上的」，而且朗朗上口的旋律就連羅文裕才3歲的兒子聽了都會唱，「希望這首歌成為文化傳承的延續，能讓其他族群、不會客語的朋友感受到客語的魅力」。

▲▼2023世界客家博覽會主題曲發布記者會採訪。（圖／記者周宸亘攝）

▲負責填詞譜曲的羅文裕（左）笑說2023世界客家博覽會主題曲讓他壓力超大，Yappy（右）則是從拍攝主題曲MV到記者會足足瘦了10公斤。

世客博主軸「天光日个客家」　從桃園傳遞客家之聲到世界

主題曲歌詞從世界客家博覽會主軸「天光日个客家」發想，將臺灣在地的客家文化特色做為創作基底，透過歌詞呈現客家文化，歷經時代變遷，與其他族群文化間交織出全新的面貌，展現「明天（未來）的客家」願景。MV搭配詞、曲意境，在山、海、城間取景，不僅拍攝了臺三線、六堆、臺九線等臺灣客庄景色，更加上海外客庄聚落畫面；結合世界客家博覽會主視覺色彩，以山林綠、客庄橘、花布紅、海客青、桃園紫的畫面，透過特效將光點匯聚成光束，營造出全世界客家人匯聚於臺灣之意象。

▲▼2023世界客家博覽會,Hakka New World,羅文裕,彭佳慧,Yappy,桃園。（圖／翻攝自影片）

▲▼2023世界客家博覽會,Hakka New World,羅文裕,彭佳慧,Yappy,桃園。（圖／翻攝自影片）

▲▼2023世界客家博覽會,Hakka New World,羅文裕,彭佳慧,Yappy,桃園。（圖／翻攝自影片）

▲2023世界客家博覽會主題曲「Hakka New World」的MV，有著山、海、城間臺灣客庄的景色，還有海外客庄聚落畫面，視覺色彩鮮豔、氣勢滂薄。（圖／翻攝自影片）

桃園市長張善政今出席記者會時表示，他是透過唱客語歌來練習說客語，啟蒙歌曲為吳伯雄的《客家本色》，「唱歌讓學語言變成一件很快樂的事情」，他相信2023世界客家博覽會主題曲「Hakka New World」不只能傳達客家精神，也能成為所有族群了解客家文化的最佳橋樑。客委會副主委周江杰則笑說，過往許多客家人不習慣公開說客語，他希望透過2023世界客家博覽會能讓客家族群躍上國際舞台，並且自在地用自己的母語溝通、交流台灣客家精神。

新北市擁有67萬的都會客家人口，高居全台縣市第二，新北副市長劉和然受訪時表示，相當佩服客家人的「硬頸精神」，而客家文化與台灣其他在地文化等不同文化間的新舊碰撞，讓一座城市、一個國家的未來能變得更豐富多彩，「臺灣這一塊土地之所以能這麼美，最主要就是多元文化融合」。新竹縣副縣長陳見賢笑說新竹有著全台最多的客家庄，此次2023世界客家博覽會中的新竹館也能見到多種客家在地特色，希望透過博覽會將客家族群勤儉刻苦以及客家人信仰中心義民廟的忠義精神傳承下去。

桃市府亦規劃於8月19日，在龍潭運動公園舉辦世界客家博覽會主題曲千人大合唱活動，將邀請3位原唱歌手擔任領唱人，帶領桃園在地歌謠班組成的千人合唱團，共同演唱「Hakka New World」主題曲，唱出客家的未來，讓客家之聲從桃園傳遞至世界。

2023世界客家博覽會　歡迎所有人「共下來尞」

2023世界客家博覽會結合桃園智慧城市特色，透過新科技與未來對話，從地方到世界、傳統到創新，打造桃園成為客家新都，也讓臺灣成為客家文化交流新平台。活動規劃兩大主展館、8大副展館及17個衛星展區，並將桃園青埔周邊劃分為四大區域，包括客家主展區、人文地景區、多元文化區、企業響應區，推出豐富的客家特色主題市集、地景裝置藝術、大型光雕展演及精彩表演活動，歡迎國內外所有族群及旅客一起來桃園認識客家多元文化與特色。

▲▼2023世界客家博覽會,Hakka New World,羅文裕,彭佳慧,Yappy,桃園。（圖／翻攝自影片）

更多世客博資訊，請關注「2023世界客家博覽會」官方網站及臉書官方粉絲專頁。
官方網站：https://www.hakkaexpo2023.tw/
臉書官方粉絲專頁：https://www.facebook.com/2023HAKKAEXPO/

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