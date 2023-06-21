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歐洲議會安全小組副主席見蔡英文　台灣人捍衛民主決心對歐洲很重要

▲▼總統蔡英文接見「歐洲議會跨黨派友我議員訪問團」。（圖／總統府提供）

▲總統蔡英文接見「歐洲議會跨黨派友我議員訪問團」。（圖／總統府提供，下同）

記者陶本和／台北報導

總統蔡英文21日接見「歐洲議會跨黨派友我議員訪問團」，歐洲議會外委會安全暨防禦小組副主席茱娜薇（Rasa Juknevičienė）在致詞時表示，台灣人民為捍衛民主生活方式展現出的無比決心，對歐洲而言尤其重要，因為民主就是歐洲的生活方式，雖然彼此相隔千里，但感覺台灣就像是歐洲的鄰居。

蔡英文表示，外交部部長吳釗燮前幾天剛結束訪歐行程，也和多位歐洲議會的成員進行深度交流，他也感受到歐洲議會對台灣的關心和支持。

蔡英文指出，歐盟和台灣是共享民主、自由、人權等價值的重要夥伴，她要特別感謝歐洲議會，近年來陸續通過多項法案，關注台海的安全議題，也積極支持台灣的國際參與。

蔡英文表示，今年4月，歐洲議會針對「歐盟需要一致的對中戰略」主題，進行關鍵性的討論。會議中，歐盟執委會馮德萊恩（Ursula von der Leyen）主席、外交暨安全政策波瑞爾（Josep Borrell）高級代表，還有與會的主流黨團主席及關鍵議員，都一致強調維持台海和平穩定的重要性。

蔡英文強調，面對威權主義擴張，民主夥伴之間的團結也越來越重要，台灣願意和歐盟，及共享民主理念的國家，在經貿、科技、文化及區域安全等領域，有更多深化合作的計畫，一起強化民主陣營團結的力量，促進區域的和平穩定及繁榮。

蔡英文說，訪團此次來到台灣，會參訪許多重要的政府及民間單位，明天也將前往宜蘭。 希望訪賓透過這次的訪問，體驗台灣的安全與便利，接下來的幾天，就是台灣的端午連假，也歡迎訪賓在社群平台上，分享在台灣的所見所聞。

隨後，茱娜薇致詞時首先感謝蔡英文及台灣人民對訪團的熱情歡迎。她說，台灣人民為捍衛民主生活方式展現出的無比決心，對歐洲而言尤其重要，因為民主就是歐洲的生活方式，雖然彼此相隔千里，但感覺台灣就像是歐洲的鄰居。

茱娜薇說，歐陸中央有一場殘酷的戰爭正在進行，站在歷史正確一方的決心使我們更團結。自從俄羅斯大規模入侵烏克蘭，歐洲及台灣人民都站在歷史正確的一方，明白英勇的烏克蘭人捍衛的不只是自己的土地，也捍衛著全世界的民主陣營。

茱娜薇表示，今日民主陣營的團結比以往任何時候都重要，這也是訪團此行來台的原因。台灣有健全的民主、科技先進的經濟，亞洲的安全與歐洲的繁榮息息相關，台灣能對維持以規則為基礎的區域秩序做出貢獻。

茱娜薇表示，台灣有許多值得學習之處，例如透過提升資安意識、媒體識讀及做好保台準備，有效地強化社會韌性。台灣在尊重民主價值觀的同時，在對抗大量網路攻擊和假訊息方面仍有傑出表現，非常鼓舞人心。

茱娜薇認為，歐盟與其會員國應該積極與台灣建立夥伴關係。她相當自豪她的國家立陶宛跨出勇敢的一步，設立駐立陶宛台灣代表處，且立陶宛貿易代表處也已在台灣運作中，她期盼此良好基礎，很快能為兩國關係寫下成功的故事。

▲▼總統蔡英文接見「歐洲議會跨黨派友我議員訪問團」。（圖／總統府提供）

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