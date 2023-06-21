「冷靜不躁進、理性不挑釁」　蔡英文2大原則應對中共軍事威脅

▲總統蔡英文出席「112年三軍六校院聯合畢業典禮」。（圖／總統府提供，下同）



記者陶本和／台北報導

總統蔡英文21日出席「112年三軍六校院聯合畢業典禮」時表示，面對威脅和挑戰，台灣秉持「冷靜不躁進、理性不挑釁」的原則，持續提升國軍戰力、全力推動國防自主，確保國家的安全。她也提到，明年開始將會替國軍調高4％薪資，而營舍的整建及裝備的改善也會持續。

蔡英文說，過去三年因為防疫的關係，只能透過錄影的方式給畢業生祝福，今天很高興可以到現場，當面祝福三軍六校的同學畢業快樂。她說，剛剛替幾位畢業生代表授予軍階，這枚軍階代表各位準備邁向軍人志業的起點，同時肩負起保家衛國、守護人民的重責大任。

蔡英文表示，當前國際情勢複雜且多變。面對威脅和挑戰，台灣秉持「冷靜不躁進、理性不挑釁」的原則，持續提升國軍戰力、全力推動國防自主，確保國家的安全。

蔡英文說，政府也會當國軍最堅實的後盾，明年開始將會為國軍調高4%的薪資。在營舍的整建及裝備的改善，政府也會持續來做，給各位更多的支持和照顧。她說，這幾年，台灣在國艦國造、國機國造做了很多努力，像是已經量產的新式高教機勇鷹號，以及即將在今年下半年下水的國造潛艦原型艦，都是非常具體的成果。

蔡英文指出，今年初提出兵力結構調整的方案，來強化全民國防，上個月，有首批的女性後備軍人志願參與教召，這些都是台灣落實國防改革的成果。她強調，未來希望大家能參與其中，持續為國防改革注入新血，因為大家都將是國軍重要的幹部，如何將學校的知識與訓練，運用在部隊中，強化部隊的訓練和士氣，達到戰訓整備的目標，也是各位踏出校園後最重要的任務。

蔡英文說，面對畢業後的道路，她期許大家，無論身處順逆之境都能勇敢面對，並以國家安全為己任，以官兵福祉為優先，她會和大家站在一起，共同捍衛國家主權，守護民主自由的價值。

蔡英文表示，前幾天有兩位優秀的女性戰機飛行員登上英國主流媒體，她們堅強的意志力，還有沉著應變的韌性，讓世界看見我們國軍弟兄姊妹守護國家的決心，「我也期待各位畢業後能繼續充實自我，通過層層考驗，完成每一項精實的任務。未來有一天，能看到更多國軍弟兄姊妹登上國際舞台，或是代表台灣，與理念相近的夥伴國家進行交流」。

蔡英文說，今年的畢業生當中，有12位來自友邦國家的同學。她感謝駐台使節，給這些遠渡重洋的學生們關懷和照顧，也期許各位學成歸國後，除了貢獻所學，也將台灣的熱情和友善傳遞到友邦國家，讓我們的邦誼更加堅定。