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搶商機！豐原太平洋百貨慶雙開幕　王品韓料初瓦下月試營運

▲搶端午連假前！豐原太平洋百貨慶雙開幕，王品初瓦下周試營運。（圖／記者游瓊華攝）

▲搶端午連假前！豐原太平洋百貨慶雙開幕，王品初瓦下周試營運。（圖／記者游瓊華攝）

記者游瓊華／台中報導

明天就是端午節連假，豐原太平洋百貨搶在端午節前舉辦6樓改裝，以及瓦城泰國料理進駐雙開幕活動。另外，王品集團跨足韓式料理初瓦，首店落腳台北西門町，現宣布將進駐台中設立旗艦店，地點就選在台灣大道三段，目前進行裝修工程，預計6月底試營運。

豐原太平洋百貨董事長連錦表示，2023年是豐原太平洋百貨持續飛躍前進的一年，暨第一季改裝引進Roots並升級STUDIO A旗艦店，母親節大檔結束即馬不停蹄進行樓層改裝，看好疫後休閒、旅遊復甦的新動能，6樓時尚運動休閒在今年首發全樓層改裝新登場，嶄新登場的運動用品區除了有adidas 60坪形象店，另也有各運動時尚品牌，包括THE NORTH FACE、SKECHERS、FILA、MIZUNO、KANGOL、asics、MERRELL、ROOKIE。

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▲搶端午連假前！豐原太平洋百貨慶雙開幕，王品初瓦下周試營運。（圖／記者游瓊華攝）

▲泰式品牌瓦城進駐豐原太平洋百貨。（圖／記者游瓊華攝）

除了樓層改裝外，豐原太平洋百貨也在B2引進泰國料理品牌瓦城，開幕期間，推出豐原在地好鄰居限定活動，限定豐原、神岡、潭子、后里、東勢、大雅的民眾，出示證件且滿一定額度就可獲得開胃菜。

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