豐原太平洋百貨迎春獻禮　最高14%回饋吸買氣

▲豐原太平洋百貨新春送好禮。（圖／豐原太平洋百貨提供）

消費中心／綜合報導

過年長達十天年假，也是百貨銷售旺季，豐原太平洋百貨兔年祭出14%高回饋迎新春，1/7(六)-1/21(六)全館1-7F+9F指定櫃當日滿3500送200，累計贈送無上限！ 1/7(六)-1/13(五)卡友再加碼當日滿15000加送500或滿50000加送2000，另刷國泰世華CUBE卡選擇樂饗購再享3%回饋，眾多好康適合全家一起來採購迎新年！

還有最受好評與歡迎的多波精選卡友禮，1/7(六)起單筆1,000元送獨家訂製福兔迎春紅包袋、1/7(六)-1/10(二)單筆2,000元送雅痞時尚調味罐4入禮盒、1/13(六)-1/15(日)當日滿5,000元送精工坊水鑽絨布抱枕，超高質感的新春限量卡友禮讓您幸福滿滿，好運一整年！

另外給卡友的好康也不手軟，一年一度眾所期待的豐原太平洋百貨福兔開運福袋1/12(四)起限量預購，今年精選品牌環保電動車、系列輕奢家電及皇室質感選物等，樣樣都是夢幻逸品的許願清單！

▲豐原太平洋百貨迎春獻禮，最高14%回饋。（圖／豐原太平洋百貨提供）

1/12(四)起百貨卡友持當日單筆消費滿2000元發票+現金1000元，就可以預購限量100份的福兔開運福袋，除了可獲得1000元太平洋百貨禮券及好康優惠券外，1/22(日)大年初一還能再由購買者本人親自博手氣加碼抽，今年頭獎獻禮推出EMOVING輕型電動機車價值59,900元、貳獎瑞仕鑽石鍋具三件組價值34,799元，還有太平洋百貨禮券15,000元及多項價值萬元以上好獎禮品，超高中獎率很值得卡友來試試兔年好運氣！