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豐原太平洋百貨29週年慶　8日熱鬧登場

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▲豐原太平洋百貨29週年慶8日熱鬧登場。（圖／記者游瓊華翻攝）

▲豐原太平洋百貨29週年慶8日熱鬧登場。（圖／記者游瓊華翻攝）

記者游瓊華／台中報導

豐原太平洋百貨29週年慶於10月8日正式開打，進行到11月1日，為期25天。8日於百貨門口舉辦盛大的開幕儀式，除了邀請鼓創藝術山陽國小太鼓隊帶來震撼的太鼓表演，也邀請到專業的舞者帶來精彩的舞蹈演出，為開幕式增添喜氣及活力。

豐原太平洋百貨董事長連錦表示，這次週年慶為回饋一路以來支持、愛護太平洋百貨的顧客，推出眾多中區最優惠的滿千送百和高檻回饋，更優惠吉利卡友，首四日化妝品滿3000就送到400。

8日一大早豐原太平洋百貨門口聚集了眾多人潮，除了排隊等待週年慶開幕搶購限量產品外，百貨也為了慶祝開幕而準備了100份的開幕早到禮—「100元商品兌換券」，讓百貨顧客能開心的拿著100元商品兌換券入店購買，現省100元。

另外，本次週年慶為顧客省最大，10月8日到21日化妝品區單筆滿3000送300、首四日吉利卡友化妝品滿3000再加碼送100，相當於3000送400。另外，全館累計滿5000送500，更有吉利卡友超高回饋，首四日10月8日~10月11日持吉利卡消費加碼送，最高優惠累計消費滿30萬送1萬1000。

▲豐原太平洋百貨29週年慶8日熱鬧登場。（圖／記者游瓊華翻攝）

▲豐原太平洋百貨29週年慶8日熱鬧登場。（圖／記者游瓊華翻攝）

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