豐原太平洋百貨母親節購物　樂翻天最高回饋28%

▲豐原太平洋百貨母親節滿仟送佰再加碼回饋。

消費中心／綜合報導

全民普發6000現金適逢母親節選購熱潮，豐原太平洋百貨把6000元的優惠放大再放大，4/27(四)起不僅祭出滿3500就送650、禮上加禮更加碼6000加送600，限量送完為止，還有大小家電滿萬送仟，和進口鍋具及品牌家電加碼再贈送，在多重好禮多箭齊發下，締造出會員獨享28%重磅回饋，讓大家享受最有感的母親節購物。

本次母親節檔期於4/27(四)~5/15(一)，會員於全館1-7F+9F(指定櫃)當日單筆3500送300、持台灣PAY支付成功再送350，4/27(四)~4/30(日)首四日加碼雙重送，當日滿6000再加碼送600。還有4/27(四)~4/30(日)首四日全館超值加碼禮：當日滿3萬5加送市價4980元日本原裝進口萬古燒砂鍋、滿8萬加送市價11600元韓國知名品牌EVER LOCK鈦晶不沾夢幻質感鍋組、滿28萬加送市價20000元SHARP水活力空氣清淨機，以及4/27(四)~5/11(四)集雅社大家電滿10000送1000。

另外眾所期待的卡友禮也將引爆限量開搶，4/27(四)~4/30(日)會員當日滿3000元送市價270元義大利原裝原罐進口奧利塔玄米油禮盒500ml、5/12(五)~5/14(日)刷國泰世華信用卡當日滿2000元送星巴克飲料券，上半年最盛大的購物檔期絕對買得划算又開心。