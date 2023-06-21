　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
地方 地方焦點

失智母親失蹤　警民合作搜救成功

▲失智母親失蹤警民合作搜救成功。（圖／記者楊漢聲翻攝）

▲失智母親失蹤警民合作搜救成功。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲/台東報導

台東縣警察局成功分局於日前晚間接獲民眾報案，指稱一名患有失智症的母親，上午10時左右從東河鄉都蘭村的住家獨自外出後音訊全無。家屬擔心她的安危，立即前往派出所報案。

接到報案後，警員立即調閱附近監視器畫面並沿著可能的行蹤路線進行搜索，同時家屬也動員親友在住家周圍進行巡視。

經過一天的搜尋後，隔天擔任14至16時交通稽查勤務的巡佐莊俊男和警員李名揚，巡經東河鄉都蘭村新社時，與當地居民一同發現一名坐在路旁的老婦人。

這名老婦人身穿紫色外套和長褲，與失蹤者的特徵相符。警員們迅速確認她的身分，並對她的身體狀況進行檢視，除了稍感疲憊外，並無大礙。警方立即通知家屬，告知找到失蹤者的消息，讓家屬感到十分欣慰和感激。

成功分局分局長陳勇誌表示，對於警員們在協助家屬尋找失蹤人口的過程中所展現的積極態度表示肯定和讚許。同時感謝那些熱心幫忙分享資訊和尋找失蹤者的熱心民眾，他們的付出對找回失蹤的家人來說是極大的幫助。

陳勇誌呼籲家中有失智或高齡長輩的人要多關心他們的健康狀況和日常活動，並提出建議，如在他們的衣物上繡上姓名或穿戴可識別身分的飾品，以便在不慎走失時能夠迅速聯絡家屬。

娛樂大事不漏接！點我手刀加入星光雲LINE好友

掌握男神、女神最新消息，點我加入星光雲LINE好友

ET快訊
獨／代言廠商開第一槍！　宣布暫停炎亞綸廣告活動
獨／害死我的人你們等著　靈通者曝5億高中生哭了：黑令旗復仇
炎亞綸遭控性侵「16」是關鍵　拍少年性愛片逃不掉
確定了！健保部分負擔新制7／1上路　調漲費用一次看
殯葬圈Metoo更精彩！禮儀師爆「不輸演藝圈」　網卡位：刺激
快訊／民進黨立委參選人爆貪汙　與父母3人全押了！
快訊／中聯資源工安意外！　2人遭活埋
炎亞綸聲明下「留一句話」　美女主播被轟到刪文！

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

禮儀公司贈端午香包　慰勞南消第七大隊趨吉避凶又防蚊

突破200萬人次！苗栗舊山線鐵道自行車抽獎　幸運兒可暢遊日本

出席金鷹獎頒獎典禮　謝國樑盼基隆學子適性發展

南消一大隊白河分隊　端午佳節慶祝活動宣導水域安全

舊衣回收交給資源回收車　環保局巡查原回收箱97%無髒亂

失智母親失蹤　警民合作搜救成功

民進黨台東縣立法委員　參選人賴坤成正式提名記者會

稅務局辦自衛消防訓練　邀消防局種子教官授課

增加註冊包裝廠！饒慶鈴：鳳梨釋迦輸陸　各縣市合格農友都可

陳亭妃居中協調　新吉工業區內變電所確定興建

炎亞綸認了私密影片「不時折磨著我」　謝謝耀樂說出來..道歉：願陪你走過傷痛

利菁喊話黃子佼「別牽拖別人」　嘆他太情緒化..心疼孟耿如：怎麼過得去

柴犬躺玄關迎接主人返家　眼神無靈魂：你回來囉～

女子不願和分隊長兒分手　消防局門口噴Me too紅漆

嘉義知名女中校車硬闖平交道　柵欄打中車身保全吹哨也沒用

NONO遭影射「車上強吻女模」：沒有印象　她再槓「如不實，歡迎提告」朱海君拒回應

台中男右切後kiss待轉車　整台烏龜翻！下巴掉一半

黃子佼性騷「認錯→暴走」重點整理　「地圖砲+道歉孟耿如」..爆完送醫

劉在錫.李光洙《韓星地帶II》升級狂嚇瘋　他獨自落跑...俞利氣到罵髒話XD

瓶身太高放不進冰箱？ 他出奇招「一拳解決」

禮儀公司贈端午香包　慰勞南消第七大隊趨吉避凶又防蚊

突破200萬人次！苗栗舊山線鐵道自行車抽獎　幸運兒可暢遊日本

出席金鷹獎頒獎典禮　謝國樑盼基隆學子適性發展

南消一大隊白河分隊　端午佳節慶祝活動宣導水域安全

舊衣回收交給資源回收車　環保局巡查原回收箱97%無髒亂

失智母親失蹤　警民合作搜救成功

民進黨台東縣立法委員　參選人賴坤成正式提名記者會

稅務局辦自衛消防訓練　邀消防局種子教官授課

增加註冊包裝廠！饒慶鈴：鳳梨釋迦輸陸　各縣市合格農友都可

陳亭妃居中協調　新吉工業區內變電所確定興建

獨／代言廠商開第一槍！　宣布暫停炎亞綸廣告活動

入住東京民宿「竟有房客了」　5大3小超慘！隔天迪士尼也泡湯

Me Too性騷風波連環爆　蕭彤雯心疼「為什麼不爆？」：敗類特別多

孫媳婦撒嬌想吃肉粽「9旬嬤包百顆」　婆婆氣炸要她磕頭下跪道歉

NONO停演藝工作！網1點質疑「根本不痛不癢」　副業曝光了

高中職學費全免！教育部：估11.3萬人受益「採外加預算規劃」

私大補助2.5萬「高中職學費全免」　家長團體：錢不是這樣灑的

預防跳蚤找上毛孩子！ 夏日除蚤抗菌 一瓶輕鬆搞定

炎亞綸衝記者會90度鞠躬道歉　作家曝「紅鯡魚」高端操作手法

高中主任性騷擾4女學生！車內襲胸、摸下體　邀Cosplay噁心對話曝

警察撿到走失二哈打給主人　要求播歌認狗：跟著唱94我家狗

地方熱門新聞

補習班狼師性侵女學生　高雄教育局出手了

即／高雄4醫用苯巴比妥　醫療評估71人結果出爐

火龍果園缺採收工　雲林果園罕見開放民眾自採

桃捷1200票有專用通道享優惠　免於重複扣款

張善政聘25名兩岸事務小組委員　推動交流

玉井人車爭道、噪音、空汙嚴重影響居民生活

桃園Cosplay、漢服變裝大賽　少年局長下海變裝

守護古蹟！新北消防局「淡水理學堂大書院」救災演練　

國民黨立委參選人要求藝人炎亞綸祝賀影片

汰換管線工程　龍潭、平鎮區6/26停水及降壓

台南優秀選手搭區間車北上拚金牌

台南善化紅衣男大街追打女子　警方回應了

婦與子爭吵離家墜橋　警空拍機尋獲

台南最美古蹟圖書館獲建築園冶獎

更多熱門

相關新聞

民進黨台東縣立委　參選人賴坤成提名記者會

民進黨台東縣立委　參選人賴坤成提名記者會

民進黨台東立委候選人賴坤成率領民進黨台東黨公職及無黨議員、代表、里長、執評委及全國黨代表，共同召開「團結信賴，台東要贏」記者會，凝聚黨內共識，展現團結決心，唯一支持賴坤成，團結信賴前進立法院，透過這次的宣示行動表達台東「賴家軍」已然成形，即將在未來的立委及總統選戰大放異彩。

稅務局辦自衛消防訓練　邀消防局授課

稅務局辦自衛消防訓練　邀消防局授課

饒慶鈴：鳳梨釋迦輸陸　各縣市合格農友都可

饒慶鈴：鳳梨釋迦輸陸　各縣市合格農友都可

台東縣府打造安全友善幸福城市

台東縣府打造安全友善幸福城市

屏東掃黑打詐！鎖定詐騙機房+宮廟活動

屏東掃黑打詐！鎖定詐騙機房+宮廟活動

關鍵字：

搜救警察台東

讀者迴響

熱門新聞

快訊／炎亞綸現身記者會！遭男網紅控偷拍性愛片

黃子佼砲翻舊愛「唯一沒提到她」　網：誰惹得起

快訊／NONO婚內性侵過程曝！

NONO被爆「拖女生到市民大道殘障廁所」無套中出

炎亞綸向耀樂道歉！認了私密影片「不時折磨著我」

快訊／NONO宣布「即刻停止演藝工作」！

「為什麼去年還聯絡炎亞綸」耀樂原因全說了

快訊／網紅怒揭「遭NONO性騷女快20個」！

黃子佼爆3星醜聞！6關鍵線索被挖

NONO捲風波！前老闆吳宗憲發聲

視網膜關台也爆MeToo！女員工瞎傳「眼神暗示要上床」

快訊／抖音男網紅正面對決炎亞綸！

孟耿如「為黃子佼請辭新戲」！　製作人證實：先讓她休息

快訊／炎亞綸兩度90度鞠躬！耀樂低頭崩潰離場

快訊／炎亞綸離場崩潰痛哭　激動哭喊：絕對沒有偷拍！　

更多

最夯影音

更多
炎亞綸認了私密影片「不時折磨著我」　謝謝耀樂說出來..道歉：願陪你走過傷痛

炎亞綸認了私密影片「不時折磨著我」　謝謝耀樂說出來..道歉：願陪你走過傷痛
利菁喊話黃子佼「別牽拖別人」　嘆他太情緒化..心疼孟耿如：怎麼過得去

利菁喊話黃子佼「別牽拖別人」　嘆他太情緒化..心疼孟耿如：怎麼過得去

柴犬躺玄關迎接主人返家　眼神無靈魂：你回來囉～

柴犬躺玄關迎接主人返家　眼神無靈魂：你回來囉～

女子不願和分隊長兒分手　消防局門口噴Me too紅漆

女子不願和分隊長兒分手　消防局門口噴Me too紅漆

嘉義知名女中校車硬闖平交道　柵欄打中車身保全吹哨也沒用

嘉義知名女中校車硬闖平交道　柵欄打中車身保全吹哨也沒用

熱門快報

《豈有此呂》主播張齡予來囉!

《豈有此呂》主播張齡予來囉!

美女主播張齡予也遇過各種性騷擾，在自家飯店內幫忙，被噁問「有沒有那個？」

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

滿額抽小米掃地機器人!

滿額抽小米掃地機器人!

還有西堤4人餐券等你抽!

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面