失智母親失蹤　警民合作搜救成功

▲失智母親失蹤警民合作搜救成功。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲/台東報導

台東縣警察局成功分局於日前晚間接獲民眾報案，指稱一名患有失智症的母親，上午10時左右從東河鄉都蘭村的住家獨自外出後音訊全無。家屬擔心她的安危，立即前往派出所報案。

接到報案後，警員立即調閱附近監視器畫面並沿著可能的行蹤路線進行搜索，同時家屬也動員親友在住家周圍進行巡視。

經過一天的搜尋後，隔天擔任14至16時交通稽查勤務的巡佐莊俊男和警員李名揚，巡經東河鄉都蘭村新社時，與當地居民一同發現一名坐在路旁的老婦人。

這名老婦人身穿紫色外套和長褲，與失蹤者的特徵相符。警員們迅速確認她的身分，並對她的身體狀況進行檢視，除了稍感疲憊外，並無大礙。警方立即通知家屬，告知找到失蹤者的消息，讓家屬感到十分欣慰和感激。

成功分局分局長陳勇誌表示，對於警員們在協助家屬尋找失蹤人口的過程中所展現的積極態度表示肯定和讚許。同時感謝那些熱心幫忙分享資訊和尋找失蹤者的熱心民眾，他們的付出對找回失蹤的家人來說是極大的幫助。

陳勇誌呼籲家中有失智或高齡長輩的人要多關心他們的健康狀況和日常活動，並提出建議，如在他們的衣物上繡上姓名或穿戴可識別身分的飾品，以便在不慎走失時能夠迅速聯絡家屬。