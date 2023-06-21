增加註冊包裝廠！饒慶鈴：鳳梨釋迦輸陸　各縣市合格農友都可

▲鳳梨釋迦外銷輸陸，不分縣市合格農友都可以。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

台東鳳梨釋迦努力爭取恢復外銷中國大陸市場，經過638天的溝通和等待，於20日終迎來喜訊，陸方同意符合管理規範的台東鳳梨釋迦將可輸陸。許多農民與包裝廠紛紛致電洽詢如何成為註冊果園與包裝廠，縣府目前正積極與國立台東大學規劃相關課程，輔導包裝廠人員於今年12月（產季開始）前完成訓練時數及包裝廠註冊作業，另呼籲釋迦果農除了往年均須向農糧署申報的外銷供果園登錄外，請儘速取得產銷履歷驗證證書，並於產季前向已註冊之包裝廠完成登錄作業，並期盼未來管理規範能適用於全台。

台東縣長饒慶鈴表示，此次陸方所公布開放的3家包裝廠、25間果園，是縣府與國立台東大學自111年9月合作進行「台東鳳梨釋迦田間與包裝環境研究與改善計畫」的3家試驗包裝廠，25間果園則為與前述3家試驗包裝廠配合、且具有產銷履歷驗證的農民。

因台東大學針對此3家包裝廠收果、清潔、包裝的實驗結果顯示，太平洋臀紋粉介殼蟲的清除率達99%以上，在取得良好科學數據下，今年初嚴謹制定了「台東鳳梨釋迦輸往大陸品質管理規範」，並於3月底由王志輝副縣長率領產、官、學三方向陸方說明規範作業。6月中再透過參與廈門海峽論壇的機會再度為農民請命，終獲得陸方正式同意，後續仍將攜手台東大學按規範持續增加註冊包裝廠，實現高品質台東鳳梨釋迦生產策略與包裝廠管理方式。

饒慶鈴再次重申，鳳梨釋迦可以再次銷往中國大陸，果農、包裝廠等一定要把果品品質做好最嚴格的把關，而且強調不分縣市只要是合格農友都可以，也提醒不能再有僥倖心態，縣府會持續與東大合作規劃相關課程，預定於7月下旬開班授課，讓包裝廠業者符合規範，年底產季時順利出口，提供最優質的臺東鳳梨釋迦。

農業處強調縣府所訂的管理規範內容並不觸及農委會的防疫檢疫規範，包括以往外銷均須申請的外銷供果園登錄等等，此次訂定管理規範的重點單純僅為提升包裝廠果實清潔品質，確保農產品安全及建立溯源制度，並要求輸陸鳳梨釋迦需採用通過產銷履歷驗證的果實，也符合農委會外銷規範及所推行的產銷履歷驗證制度。另外，同時要求包裝廠清潔人員須參與至少24小時培訓課程，落實果品徹底清潔，廠內包裝區與清潔區動線應明確區隔，並有適當防護措施，避免二次污染。