屏東檢警策略會議　檢察長陳盈錦籲：鎖定詐騙機房+宮廟活動

▲檢察長陳盈錦(中)到枋寮警分局召開打詐、掃黑會議 。（圖／記者陳崑福翻攝）

記者陳崑福／屏東報導

屏東地檢署為因應行政院就掃黑及電信網路詐欺等攸關國內治安及經濟之犯罪查緝，由檢察長陳盈錦率張鈞翔及魏豪勇2位主任檢察官，於20日上午前往枋寮警分局，與該警分局召開112年「精進檢警掃黑制暴及反詐騙執行」策略會議，全力執行「掃黑、打詐」等工作。

參與這項會議，有分局長郭譯隆、偵查隊隊長及各分駐(派出)所所長等人。

陳盈錦檢察長會中除聽取分局長說明轄區概況重點摘要報告外，另提示偵辦刑事案件之技巧，提醒同仁要與旅宿業者建立聯防系統，透過警民合作模式，掌握轄區治安狀況，避免有詐騙機房之類似案情；特殊行業則要注意其有無與幫派勾結；宮廟活動時常伴隨聚眾滋事，亦請各所多加防範。

由於選舉將近，各派出所要掌握轄區內滋事分子，特別是遭受到外來指示，保護轄區安全，審慎追查，切勿掉以輕心，兩位主任檢察官並針對各所主管提出實務上可能遭遇之困境，指導分局相對應之作法、與分局同仁做意見交流。

分局長郭譯隆感謝陳檢察長與2位主任檢察官到分局指導，讓分局同仁獲益良多，掃蕩黑道幫派及打擊詐欺為當前治安維護重點工作，對集團性犯罪向上溯源，向下刨根，絕不容許任何黑道幫派、詐欺集團危害社會治安，期待透過溝通交流，提升執法效能，共同保障民眾權益。