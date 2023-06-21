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民進黨台東縣立法委員　參選人賴坤成正式提名記者會

▲民進黨台東縣立法委員參選人賴坤成正式提名記者會。（圖／記者楊漢聲翻攝）

▲民進黨台東縣立法委員參選人賴坤成正式提名記者會。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

民進黨台東立委候選人賴坤成率領民進黨台東黨公職及無黨議員、代表、里長、執評委及全國黨代表，共同召開「團結信賴，台東要贏」記者會，凝聚黨內共識，展現團結決心，唯一支持賴坤成，團結信賴前進立法院，透過這次的宣示行動表達台東「賴家軍」已然成形，即將在未來的立委及總統選戰大放異彩。

台東立委候選人賴坤成於４月中黨內初選脫穎而出，並於５月１０日中央黨部中執會與其他51位區域立委候選人通過提名，是民進黨在台東唯一提名的區域立委候選人，由於現任立委劉櫂豪於初選落敗，民間也不斷有傳言指出劉櫂豪可能朝脫黨參選的方向努力，賴坤成則帶領民進黨內及無黨民意代表共同宣示，2024團結一致，重返國會的決心。

市民代表王泰捷及蔡政家表示，賴坤成過去一直是民進黨在台東開疆闢土的角色，好不容易從黨內脫穎而出，期間仍不斷帶領台東進步，在這此初選機制下，黨中央初選機制已呈現最後結果，我們黨公職就會全力輔選，賴坤成進入聯合輔導基金會後，協助企業界資源媒合能力、對在地經濟的活絡、農產品推銷各方面都有加成效果，這麼優秀的候選人是值得民眾信賴的。

台東縣議員黃治維則表示，今天民進黨地方黨公職召集在這裡共同召開記者會，最主要的目的是要呼籲我們所有的支持者，支持我們經過初選提名機制產生的候選人「賴坤成」，過去賴立委所推動的花東基金，對於後來的台東發展提供非常大的助益，每年花東基金挹注台東的經費近40億，這對財政窘困的台東有非常大的幫助，期盼能讓賴坤成重返國會，呼籲支持者全力支持。

賴坤成表示，距離明年選舉尚有半年左右的時間，過去從幕僚、助理、公職人員、民意代表、市長及立委，過去累積的經驗，特別是這幾年在聯合輔導基金會服務，參與到金融產業的區塊，累積了30多年無人能比的豐富經驗，我們願意為台東再戰一次，公地放領不能用天龍國觀點來看待，許多農民工作打拼一輩子，卻依然在做政府的佃農，對許多農民是十分不堪的，這不是圖利而是正義。

推動國際南島文化園區，打造世界南島首都在台灣，上週日賴清德副總統及昨日行政院秘書長來到台東，他都與其提及南島文化園區的概念，原住民的文化、音樂、藝術、創意是值得當作一個產業來經營的，南島文化園區是最具體可以實現的政見，也希望能納入賴副總統的「雙賴政見」，台東醫療常常不是沒醫生、沒病床、沒設備，而是因為法令或醫院本身制度所牽涉到，發現問題，解決問題，都是他所念茲在茲，希望能為台東解決的。

賴坤成最後表示，為了支持台東事務，他可以超越藍綠、超越黨派，大家一起合作為地方建設來爭取，而身為民進黨資深從政黨員，他更有責任要擔任起母雞及經驗傳承的角色，願意傾囊相授，一棒接一棒，賴坤成一定會是一個交棒者，過去自己也曾經初選輸掉，甚至友黨也曾勸說脫黨參選，其實從去年就一直嘗試與各界溝通，希望有機會能跟大家坐下來談一談，共同用智慧來化解問題，團結民進黨，為台東民眾一起來努力，這是他畢生的志願。

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