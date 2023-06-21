落實社區防暴　台東縣府打造安全友善幸福城市

▲台東縣政府打造安全友善幸福城市。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

6月是家庭暴力防治月，台東縣政府認為預防家庭暴力的關鍵所在，是提升民眾對家庭暴力的認識，運用社區的力量，落實社區防暴，以改變對家庭暴力的傳統觀點，因此刻不容緩積極推動各項家庭暴力初級預防活動，台東縣政府呼籲民眾若有發現家暴、兒虐事件，一定要撥打113專線或110通報尋求協助。

台東縣政府表示，民國87年臺灣公布家庭暴力防治法以來，台灣一直致力於建立零暴力的社會，隨著時間的推移，在家庭暴力防治上有了重要進展，包括於107年推動社會安全網，以及111年6月1日施行《跟蹤騷擾防制法》，同時亦逐步實踐兒童權利公約對零暴力的理念。

為能及早辨識兒少照顧及弱勢老人潛在的風險，台東縣政府積極培訓兒少及老人家庭關懷訪視員，致力提供友善關懷及貼近的服務，建立暴力防暴雷達機制，透過家庭關懷訪視員的服務挖掘潛在風險群，提供情緒支持、居家環境建議、親職經驗分享，讓家庭能及時得到最實際的關懷服務，台東縣目前有56位家庭關懷訪視員已投入家庭關懷員的服務，確保兒少及老人的安全及照顧，落實服務不漏接。

社會處長陳淑蘭指出，透過社區及民眾的力量，共同推動反暴力，才能真正落實社區初級預防，社會處近年來積極辦理社區防暴工作，包含推動社區防暴宣講師及家庭關懷訪視員，發展原住民為主體的防暴宣導計畫，提供多管齊下的防暴服務模式，守護每個家庭的安全和幸福，讓每個人都能享受無畏的關愛，確保服務不漏接。若您在社區中發現兒少遭受疏忽照顧、虐待，或有家庭暴力、性侵害或性騷擾等事件，可撥打113尋求協助，若有立即生命危險可撥打110確保人身安全。