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稅務局辦自衛消防訓練　邀消防局種子教官授課

▲台東稅務局自辦消防演練。（圖／記者楊漢聲翻攝）

▲台東稅務局自辦消防演練。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲/台東報導

台東縣稅務局為營造友善優質的洽公環境，及時因應各種突發狀況，讓同仁學習相關消防自救技能，達到保護自身安全，日前特別舉行自衛消防訓練，邀請台東縣消防局冷鎮山種子教官授課，稅務局防護團編組成員參加演練。

自衛消防訓練由臺東縣稅務局行政科與政風室合辧，課程重點為火場避難與逃生要領。由於今年4月間聯華食品彰化廠火災，造成多人傷亡慘劇，講師引領大家在30秒掌握生機，原來火警發生的第一時間要大叫失火了3次來「示警」，保持冷靜並立即觸發火災報警器，通知他人立即撤離危險區域，使用最近的緊急出口或指定的避難路線逃離火場，且火災最怕的是濃煙，向下向外逃生隨手關門，關門避難堵住門縫，是保命逃生要訣。

稅務局強調，再好的防護作為也可能難敵突發的災害，但事前充分的準備與演練及做好防護措施，絕對可以大幅降低機關遭遇突發狀況危機的機率，確保機關財產及人員安全。因為火災不會事先彩排，做對才能活著離開。

希望藉由此次消防編組訓練，讓稅務局同仁認識及習得相關技能，希望達到保護自身安全，進而對周遭事故發生時，具有初期應變能力，並能適時挺身而出，在黃金時間加入搶救行列，讓傷害及損失降至最低。

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