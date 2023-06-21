NONO聲明沒誠意！網轟「2點更火」：退演藝圈也沒用

▲NONO終於發出聲明。（圖／翻攝自NONO臉書）



網搜小組／劉維榛報導

自19日女模爆料，再到今日有20名指控性騷擾與性侵，神隱多時的NONO終於出聲了，但聲明沒有道歉，只提到停止演藝工作並「誠心深刻反省」，引來網友狂轟沒誠意，「拜託學許傑輝有擔當，直接退出演藝圈好嗎」、「反省個屁，都不用道歉？」「所以是承認了？」

NONO（陳宣裕）稍早在臉書粉專發緊急聲明，以17字簡短寫下「本人即刻起，停止演藝工作，誠心深刻反省」，最後以藝名NONO屬名。

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事實上，一名女網友19日首度爆料後，NONO經紀人卻不滿回應：「對這個人、這件事都沒有印象！做錯事會認錯，但沒有印象的事怎麼回應！」不過女網友二度發聲：「本人句句屬實，如有不實指控，願意接受法律制裁！也歡迎本人提告！」

聲明曝光後，底下網友紛紛開轟2點，沒有對受害者道歉，文末也沒用本名屬名， 「你這應該是會被抓去關的，退出也沒用」、「不敢承認還停止工作」、「這是默認的意思嗎」、「有印象了嗎？是還在想」、「要進去關了吧」、「還不出來開記者會，停止演藝工作是重點嗎？」「反省就可了事了嗎？那是受害者沒有跟你提告」、「去殘障廁所誠心反省嗎」、「道歉連本名都沒有」。

回顧NONO被指控惡行中，一名女網友自稱曾擔任模特兒，10幾年前參加節目錄影之後，在一位主動搭訕的男來賓堅持下，答應上車讓對方載送回家，卻在途中差點遭到性侵。當時，這位男星未經同意，便在車內壓住她強吻、扯內衣揉胸、手伸裙底、熊抱磨蹭，後來雖因女方反抗而沒有得逞，但回程路上還是繼續上下其手摸她大腿。

到了今日上午，網紅小紅老師表示，已經有將近20名女性舉報NONO曾性騷擾，甚至性侵，記者會上公布了包括自己的6個案例，最早的是2003年的電視台工作人員，還有傳播系女大生，甚至有101櫃姐和另名女子遭到性侵得逞。

一名2011年的受害女子出面控訴，當時也是互留電話，被NONO送回家時，在車上毛手毛腳，對方竟強行進入，她因為太害怕傻掉，想要抵抗卻來不及，沒想到NONO卻稱：「沒射就不算，這次就先放過你，你有看過這麼大的嗎？」讓她崩潰，看到NONO如今還不認罪，氣罵：「到現在還在裝傻，還不道歉！」

此外，2015年NONO將一名在101擔任櫃姐的女生拖到市民大道殘障廁所，沒做安全措施的情況下性侵得逞，女生之後嚇得轉職，但NONO依舊死纏爛打，最後是她嚴正警告後，才成功逼退對方。小紅老師更透露，還有就讀傳播科系的女大生也遭狼爪，但事發時的年齡是否未成年，還需向當事人確認。