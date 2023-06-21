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下架民進黨是最大共識！　蔡正元曝政黨輪替唯一藥方「柯侯配」

▲▼楊永明宣布參選大安立委記者會-蔡正元。（圖／記者黃克翔攝）

▲前立委蔡正元。（圖／記者黃克翔攝）

記者江采蓁／綜合報導

根據近期多份總統民調顯示，國民黨參選人侯友宜皆被民眾黨參選人柯文哲超車，引發藍營支持者焦慮，也湧現藍白合的聲音。對此，前立委蔡正元21日就在臉書獻策，表示目前柯侯配是政黨輪替唯一解方。

蔡正元指出，依目前的選舉態勢，民進黨參選人賴清德會順利當選，民進黨執政能力再差都能繼續執政，但從各式民調呈現的選民心態，可以確定幾項結論。他強調，只有藍白聯軍才能終結民進黨政權，讓政黨再輪替，他也提到，藍白聯軍必須符合選民支持體量，藍強則藍正、白強則白正，亦即侯友宜強過柯文哲則侯柯配；柯文哲強過侯友宜則柯侯配，而目前的態勢是柯強侯弱，所以柯侯配是政黨再輪替的唯一藥方。

蔡正元表示，有人說國民黨是大黨、民眾黨是小黨，所以只能侯柯配，不能柯侯配，但他認為，問題是敗選的代價誰比較大，這次如果侯友宜打死不退而敗選，黨主席朱立倫和侯友宜都會被打入地獄，國民黨將再衰敗8年，而柯文哲和民眾黨則馬照跑舞照跳。

蔡正元最後示警，朱侯口中再多的中華民國，如果不能下架民進黨，朱侯都是中華民國最大的罪人，因為下架民進黨是最大的共識，而不是侯友宜是否當選，何況藍白聯軍不成，侯友宜連新北市都可能輸得很慘。

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