高雄百餘童恐吃到苯巴比妥　侯友宜競辦轟：綠全員靜悄悄在裝睡？

▲侯友宜競辦召開記者會砲轟民進黨 。（圖／侯友宜競選工作室提供）

記者崔至雲／新北報導

高雄被查出有四間診所不當使用苯巴比妥，受害孩童恐達百餘位。侯友宜競選工作室今召開記者會抨擊，對於如此全國重大的事件，民進黨居然全員靜悄悄，甚至在民進黨口中，藥物濃度判讀在高雄就是風險極低、不必恐慌，在新北就馬上定調是餵毒、造成家長驚悚惡夢。「請問民進黨這是不是雙標，你的標準到底在哪裡？」

侯友宜競選工作室發言人呂家愷指出，2016年陳菊執政時，高雄就被爆出有醫生長年使用苯巴比妥治療嬰兒腸絞痛，如今，高雄更被查出，有4間診所醫師涉不當使用苯巴比妥，1個月內有100多名18歲以下青少年及孩童服用苯巴比妥，「請問高雄市府這七年來在做什麼，是忽略了還是刻意遺忘？」

呂家愷表示，如果光一個多月，就查出可能有一百多名孩童吃下苯巴比妥，這7年來受害孩童，會不會更多？如此嚴重的全國重大事件，民進黨居然全員靜悄悄，衛福部、食藥署難道不用調查？高雄市政府難道沒有人要負責？

侯友宜競選工作室發言人江怡臻表示，高雄不當使用苯巴比妥案，追查到現在已經發現有一百餘位未成年人使用到，最小甚至兩歲以下，然而相較新北私幼案真相未明，民進黨就定義是餵藥、餵毒，現在社會各界才驚覺，真正失火點反而在高雄。

江怡臻質疑，對於高雄查出這麼多案例，衛福部要不要進行調查？請問民進黨要怎麼說明高雄情況？為什麼在民進黨眼中，藥物濃度的判讀到了高雄就是風險極低、不必恐慌，在新北就說是抑制中樞神經、造成意識障礙、注意力不集中，刻意製造家長恐懼，「民進黨是不是雙標？民進黨你的標準到底在哪裡？」

