柯文哲民調為何衝高？　邱毅曝真正原因：並非因他表現受肯定

▲侯友宜受訪時事 。（圖／記者許靖騏攝）



記者詹宜庭／台北報導

國民黨總統參選人侯友宜支持度不斷下滑，根據「中廣蓋洛普」今日公布最新民調指出，民進黨總統參選人賴清德31.89%、民眾黨總統參選人柯文哲24.62%、侯友宜17.93%居末。前立委邱毅分析，柯文哲最近屢屢失言，卻未反映在支持度上，其中原因有三項，包括年輕人一古腦支持、國民黨支持者「棄侯保柯」、鴻海集團創辦人郭台銘動向不明。

邱毅指出，最近幾個民調，侯友宜都穩居第三，而且與柯文哲的差距加大，尤其今天出爐的中廣蓋洛普民調，侯友宜也是排名第三，支持度還跌到只剩下17 ％，越來越逼近8年前換柱的防線，各地選立委的小雞，早慌亂成無頭蒼蠅，頻頻向柯文哲示好，更助長了「棄侯保柯」的氛圍。

邱毅表示，這一個月來，柯文哲沒做過什麼正面加分的事，反而在釣魚台、日本核食、性平、核電上屢屢失言，卻未受到社會撻伐，也未反應在支持度上，主要原因包括：第一，年輕人一古腦支持他，尤其在侯友宜在政大及台大兩場演講後，這種態勢更加明顯。第二，國民黨支持者「棄侯保柯」，很多深藍與韓粉因為對侯友宜不滿，轉而支持柯文哲。第三，郭台銘動向不明，一些郭粉等不及，暫時成為柯文哲的支持者。

邱毅強調，柯文哲的支持群不穩定，他的支持度上升並非因為他的表現受肯定，而是因為對侯友宜不滿，以及郭台銘的動向不明所造成。因此，他建議侯友宜要知難而退，退位讓賢，由前高雄市長韓國瑜、郭台銘形成無敵組合，組成「郭韓配」或「韓郭配」，並由前總統馬英九擔任競總主委。