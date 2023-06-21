藍白死亡交叉！綠委示警　「侯頹勢不解，柯文哲也會變問題」

▲國民黨總統參選人侯友宜。（圖／記者李毓康攝）



記者杜冠霖／台北報導

中廣-蓋洛普21日公布最新2024大選民調，民進黨總統參選人賴清德31.89%、柯文哲24.62%、侯友宜17.93%敬陪末座。對此，民進黨立委郭國文受訪時指出，民調已經漸漸結構化，越結構化越難逆轉，侯友宜外在支持度拉不起來、內部團隊也難整合，也讓柯文哲被動獲利，「若侯友宜問題沒有解決，柯文哲可能也會成為民進黨的問題」。

郭國文表示，從最新民調來看，侯友宜就是穩居老三，相差第二名7％之譜，第二名跟第一名的差距亦然，照這樣的趨勢來看，已經漸漸結構化，越結構化越難逆轉，侯友宜的問題在於：外在支持度拉不起來、內部團隊也難整合。

郭國文指出，侯友宜團隊還沒有成形，國民黨整合也是越整越不合，讓侯友宜選情雪上加霜，坐穩老三的情況還會持續下去，國民黨最大問題還不只是總統大選，還有立委選戰。

對於柯文哲民調上升，郭國文表示，柯文哲民調上升主要原因是被動式收入，來自國民黨候選人出了很大問題，讓柯文哲相對獲利，若國民黨整合成功，柯文哲獲利空間就會減少，但若侯友宜問題沒有解決，柯文哲可能也會成為民進黨的問題。

至於藍白合可能性？郭國文分析，以泛藍軍來說，內部問題還是相當多，若成功整合，柯文哲民調上升的比例就會受到影響，但藍白合現階段已經不可能，藍白已經在互毆狀態下，不會有合作空間，藍營最大問題還是在國民黨、侯友宜本身。