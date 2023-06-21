持續整合郭台銘？　侯友宜：已多次與他聯繫「要並肩往前走」

▲侯友宜受訪時事。（圖／記者許靖騏攝）



記者崔至雲／新北報導

國民黨總統參選人、新北市長侯友宜近期多份民調維持第三，有人認為是因整合的問題，對於未來是否持續整合鴻海創辦人郭台銘？對此，侯友宜表示，已經有多次聯繫郭台銘，他們都願意守護中華民國，他願意與智庫共同研究更好的方式來讓國家更繁榮、更安定，不但謝謝他，也要一起並肩的往前走。

台南市議員謝龍介表示要可以幫忙約侯友宜與高雄市前市長韓國瑜見面。侯友宜說，謝謝每一個人願意在這個時候站出來挺他，不管是韓國瑜或是有很多的好朋友們，都非常的感謝，因為國民黨目前現階段所面臨的挑戰，還有很困難很艱鉅，每一個人大家都是盡心盡力團結在一起，就可以解決現在所面臨的困難。

對於未來是否持續整合郭台銘？侯友宜強調，已經有多次聯繫，也有多次透過很多關係，他們有共同的目標、共同的想法，都願意守護中華民國，所以郭台銘現在願意出來幫助很多的立委，甚至跟智庫來共同研究更好的方式來讓國家更繁榮、更安定，不但謝謝他，也要一起並肩的往前走。

另，對於前副秘書長張其強到黨中央擔任副秘書長，是否要加速了與黨中央整合？侯友宜說，張其強非常優秀，他平常跟黨之間也有多所聯繫，這一次藉著他跟黨、跟選辦大家彼此之間能夠團隊的凝聚力量在一起，其實本身就是一個Team，只不過讓我們這個Team在運轉的過程當中能夠更快速。

